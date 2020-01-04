Іполіт, мама Жені та інші: кого з зірок "Іронії долі" з нами більше немає

Уже понад сорок років кінокомедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром" традиційно з'являється на телеекранах у Новий рік.

Історію кохання лікаря-хірурга з Москви Жені Лукашина та вчительки з Ленінграда Наді Шевельової за цей час по кілька разів переглянули сотні мільйонів глядачів. А 2007 року було знято фільм "Іронія долі. Продовження", який став найкасовішим за підсумками року в Росії. Де зараз зірки культової новорічної комедії і кого з них вже немає в цьому світі – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Іпполіт (Юрій Яковлєв)

Юрій Яковлєв

Народний артист СРСР Юрій Яковлєв зіграв у комедії перспективного нареченого Наді Іполіта, який влаштовував їй сцени ревнощів через появу незваного гостя Євгена Лукашина. Один з найпопулярніших акторів Радянського Союзу помер 30 листопада 2013 від серцевого нападу і набряку легенів.

Мама Жені (Любов Добржанська)

Любов Добржанська

Радянська актриса, народна артистка СРСР Любов Добржанська, яка зіграла в "Іронії долі" маму Жені Лукашина, померла від інфаркту міокарду у віці 74 років – 3 листопада 1980 року.

Друг Жені Мишко (Георгій Бурков)

Георгій Бурков

Радянський актор театру й кіно, кінорежисер, заслужений артист РРФСР Георгій Бурков зіграв у новорічній комедії друга Жені Мишка. Актор помер 19 липня 1990 року, у віці 57 років – через два дні після перелому ноги, діагноз – тромбоемболія.

Друг Жені Саша (Олександр Белявський)

Олександр Белявський (другий зліва)

Народний артист Росії Олександр Белявський зіграв в "Іронії долі" друга Жені Сашу. Зірка фільмів "Место встречи изменить нельзя" і серіалу "Бригада" у 2003 році пережив інсульт, після якого практично втратив мову і залишився без роботи. Через десять років, 8 вересня 2012 року, на 81-му році життя актор був знайдений біля його будинку. За версією слідства, Белявський наклав на себе руки, за іншою версією, він міг випасти з вікна під'їзду п'ятого поверху через проблеми з серцем. Палиця актора була знайдена на п'ятому поверсі, хоча сам він жив на третьому.

Мама Наді (Любов Соколова)

Любов Соколова

Маму Наді в "Іронії долі" зіграла народна артистка СРСР Любов Соколова. Відзначимо, в кіно вона часто виконувала ролі матерів, за що її прозвали "всесоюзною кіномамою". Любов Соколова пішла з життя 6 червня 2001 року в Москві від серцевого нападу у віці 79 років.

Пасажир літака (Ельдар Рязанов)

Ельдар Рязанов (праворуч)

Сам режисер фільму "Іронія долі, або З легким паром" Ельдар Рязанов зіграв у ньому одного з пасажирів літака. Артист помер 30 листопада 2015 від гострої серцевої недостатності у віці 88 років.

Як склалася доля інших акторів

Надя (Барбара Брильська)

Барбара Брильська

Завдяки ролі вчительки Наді в комедії "Іронія долі" Барбара Брильська отримала популярність і була удостоєна Державної премії СРСР. Вона знялася в багатьох інших фільмах, включаючи "Іронію долі. Продовження", а в 2008 році стала членом журі телепрограми "Дві зірки-2" на Першому каналі Росії. З 2009 року – член журі телешоу "Народна зірка" на ТРК Україна. У 2014 році, з початком агресії Росії виступила на підтримку українського народу.

Женя (Андрій Мягков)

Андрій Мягков

Андрій Мягков теж прославився завдяки фільму "Іронія долі, або З легким паром!", де він зіграв Женю Лукашина. Після виходу фільму в прокат 1976 року Мягкова, за опитуванням журналу "Советский экран", визнали найкращим актором року і присудили Держпремію СРСР. Сам він говорив так про свою участь у комедії: "Цей фільм поставив хрест на моїй кар'єрі. Всі вважають мене алкоголіком, хоч насправді спиртного я не люблю, а баню просто не-на-ви-джу! Я цей фільм уже не дивився років 20. Це насильство над глядачем, коли його показують у Новорічну ніч". Актор відомий і за багатьма іншими фільмами, він також є письменником в жанрі детективу. Останнім часом практично не знімається, кажучи, що кіно в Росії "стало бездушне, безсердечне" і "безсоромно наслідує американцям". "У радянського кіно було своє обличчя, а зараз його взяли, повернули потилицею і намалювали на ньому американську фізіономію", – каже 81-річний актор.

Галя (Ольга Науменко)

Ольга Науменко

Російська актриса Ольга Науменко відома саме за роллю нареченої Жені, Галі, у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!". Нещодавно артистка відзначила свій 70-річний ювілей. Ольга Науменко продовжує грати в кіно і театрі. Так, найближчий спектакль за її участю, "Персона", відбудеться 15 і 16 січня в "Гоголь-центрі". Актриса також бере в роботу не більше двох серіалів на рік, остання її роль – в 6-му сезоні "Молодіжки".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як зараз виглядає зіграла Галю в "Іронії долі" Ольга Науменко. Зірку часто хвалять за те, як вона виглядає в свої 70.

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