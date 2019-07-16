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"Рве дах": зірка "Школи" засвітила груди під час диких танців

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Зірка популярного українського серіалу "Школа" Ліза Василенко порадувала шанувальників дикими танцями.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що ностальгує за музикою зі своєї юності (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Ліза Василенко

Ліза Василенко

instagram/elizabethvasilenko

"Пригадую треки своєї молодості з посмішкою на обличчі та дикою ностальгією", – підписала вона.

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Актриса під популярні треки, від яких у неї "рве дах", танцювала в спідній білизні, засвітивши груди на камеру. У коментарях шанувальники помітили, що Василенко дуже позитивна.

Єлизавета Василенко танцює під улюблену музику

Єлизавета Василенко танцює під улюблену музику

Кадр з відео

"Ліза, ти змушуєш мене танцювати, припини", "А я думала вже таких не існує, хто любить Sum 41", "Що відбувається з Лізою, коли вона залишається сама вдома", "Після цього відео з'явилася усмішка на обличчі", " Така позитивна і весела", – відзначили фоловери.

"Рве дах": зірка "Школи" засвітила груди під час диких танців
"Рве дах": зірка "Школи" засвітила груди під час диких танців
"Рве дах": зірка "Школи" засвітила груди під час диких танців
"Рве дах": зірка "Школи" засвітила груди під час диких танців

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.

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