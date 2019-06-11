"Рвало кров'ю та органами": сплив скандальний факт про отруту Алібасова

Пляшку з хімічним засобом "Кріт", яким отруївся російський продюсер Барі Алібасов, дійсно можна було переплутати із соком або йогуртом, про що свідчать аналогічні випадки.

За даними "Комсомольської правди", раніше в суді вже лунали звинувачення, що упаковка не відповідає ДЕСТу.

Зазначається, що у 2019 році отруїлася і в муках померла жінка, яка також помилково ковтнула "Кріт". Це стало приводом для судового розгляду. У висновку комісії йшлося, що на упаковці мало було, але так і не було вказане слово "Обережно", що порушує ДЕСТ-32478.

Барі Алібасов — "Кріт"

Іншим постраждалим виявився житель Самари Павло Рубан. 31 грудня 2013 року, він взяв у супермаркеті на стелажі з вивіскою "сік" яскраву пляшку, зробив ковток і отруївся.

Павло Рубан після отруєння "КП"

"Миттєво відчув, що всередині щось плавиться. Я не зміг стриматися, мене рвало кров'ю і частинами внутрішніх органів. Друг викликав "швидку", побачивши, що пив я з пляшки із написом "Кріт", — розповів Рубан.

Він переніс три операції та отримав довідку щодо інвалідності. Після лікарні він довго харчувався зі шприца, потім подав до суду на працівників гіпермаркету, які переплутали товари на полицях. Але тяжбу програв.

PR-директор Алібасова Вадим Горжанкін розповів, що потерпілий ковтнув із помаранчевої пляшки, яка на вигляд нагадувала сік.

"Кріт" (зліва) "КП"

"У рідини не було характерного запаху і кришки, яка захищає від такого потрапляння. Це вплинуло на те, що він переплутав і ковтнув. Ми хочемо привернути увагу до цієї глобальної проблеми. Подібних виробників чимало. З метою маркетингу вони роблять гарні пляшечки, їм плювати, що вони загрожують безпеці. Головне, щоб продажі були вищі на 3%", — уточнив він.

Барі Алібасов із сином у лікарні Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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