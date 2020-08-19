Румунський співак загинув під час прямого ефіру: артист потрапив під потяг

Популярний румунський попспівак Таві Пустиу загинув в страшній ДТП: його автомобіль зіткнувся з поїздом. Останні секунди свого життя артист зняв в ході трансляції у соцмережі Instagram.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами інсайдерів, 29-річний артист їхав разом з дружиною на автомобілі Ford Fiesta, за кермом була його кохана. На відео, запис якого зберігся в соцмережах, зафіксовано, як артист курив в машині й слухав музику. Потім він подивився на дорогу і побачив, що попереду на величезній швидкості мчить поїзд. Трансляція перервалася після того, як чоловік закричав від жаху (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Співак Таві Пустиу з дружиною (фото – thesun.co.uk)

У поліції заявили, що співак помер в результаті зіткнення. Його 24-річна дружина отримала численні травми. Зараз вона знаходиться в лікарні, лікарі оцінюють її стан як украй важкий.

Співак Таві Пустиу загинув під час прямого ефіру: артист потрапив під потяг (фото – thesun.co.uk)

За даними правоохоронців, аварія сталася через недотримання правил руху на залізничному переїзді. Після зіткнення пожежники насилу витягли пару з-під уламків транспорту.

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