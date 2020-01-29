Руки Ротару видали вік

У мережі з'явилася нова фотографія української естрадної співачки Софії Ротару, на якій помітили ознаки її віку.

Фотознімок опублікований в Instagram-акаунті її сестри Ауріки Ротару.

Одна з передплатниць сторінки, очевидно звернувши увагу на руки співачки, акцентувала увагу на тому, що Ротару складно приховати свій справжній вік.

"Софія Михайлівна, року беруть своє так і повинно бути, без образ", - написала користувачка мережі.

Софії Михайлівні Ротару 72 роки.

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