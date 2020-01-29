Руки Ротару видали вік

У мережі з'явилася нова фотографія української естрадної співачки Софії Ротару, на якій помітили ознаки її віку.
Фотознімок опублікований в Instagram-акаунті її сестри Ауріки Ротару.
Одна з передплатниць сторінки, очевидно звернувши увагу на руки співачки, акцентувала увагу на тому, що Ротару складно приховати свій справжній вік.
"Софія Михайлівна, року беруть своє так і повинно бути, без образ", - написала користувачка мережі.
Софії Михайлівні Ротару 72 роки.
Читайте також:
Ротару опинилася у компанії ворога України Харатьяна
Сестра Софії Ротару показала її фото з майбутнього
Виступила для мільярдера і обіймалася з Кіркоровим: Ротару засвітилася на шикарній вечірці у Москві
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram