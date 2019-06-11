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"Руки геть!" Фанати українського співака влаштували дебош в центрі Києва

9.8тЧитати матеріал російською

У центрі Києва фанати українського співака Gena Viter облили фарбою модний бутик, залишивши на ньому агресивний напис.

Як повідомили OBOZREVATEL очевидці, вітражні вікна брендового бутіка були облиті фарбою і напис на магазині вказував на можливих винуватців безладу. "Руки геть від Gena VITER" свідчив напис на склі та підпис nber _team. Так називається фан-група співачки Наталії Бережної, з якої VITER засвітився на червоній доріжці української музичної премії " Золота Жар-птиця ".

"Руки геть!" Фанати українського співака влаштували дебош в центрі Києва

Зазначимо, що співвласницею бутіка є Вікторія Козлова, яка знялася з VITER у новому кліпі "Позитив на....".

"Руки геть!" Фанати українського співака влаштували дебош в центрі Києва
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"Руки геть!" Фанати українського співака влаштували дебош в центрі Києва

"Я звичайно не очікувала такої відкритої агресії, і хочу запропонувати дівчатам мир. Запрошую затятих фанатів на торт з чаєм, давайте жити дружно. Я не викликала поліцію, а просто замовила послуги мийки стекол, але хочу звернеться до винних, друзі в магазини приходять люди, клієнти вони ні в чому не винні, а розмалювавши вітрини ви нашкодили не тільки мені, але і зіпсували день всім співробітникам які працюють в магазині", - сказала Козлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Андрій Кіше (Kishe), який одружений вже більше 20 років, попався на пристрасних обіймах з молоденькою дівчиною в одному з танцювальних залів Києва.

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Україна
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Попова Елена
Попова Елена
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