Рука вище коліна: одруженого українського співака підловили з молоденькою дівчиною

Українського співака Андрія Кіше (Kishe), який одружений вже більше 20 років, попався на пристрасних обіймах з молоденькою дівчиною в одному з танцювальних залів Києва.

Як розповіли OBOZREVATEL очевидці, популярний артист і юна красуня весь час сміялися і занадто пристрасно обіймали один одного під час танцю.

Андрій Кіше і незнайомка

Кіше одружений більше 20 років

За їх словами, урок танців більше скидався на флірт закоханої парочки, в залі артист і його партнерка були одні і не соромлячись вітражних вікон відверто загравали один з одним.

Відзначимо, що в серпні 2016 року Кіше і його дружина Оксана відзначили 20-річчя весілля. Тоді пара вирушила в подорож по Італії.

Кише с женой Віва

Пара в браке больше 20 лет Віва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня, коли в Україні проходив 1-й тур виборів президента, співаку Андрію Kishe розбили машину на платній парковці біля центрального залізничного вокзалу в Києві.

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