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"Рухається, як колода": Бузова випадково засвітила груди

4.9т Читати матеріал російською

Популярна російська співачка і зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова засвітила груди на відео. Так, коли артистка піднімалася на дах автомобіля її короткий топ задерся, і оголив пікантну частину тіла.

Відео співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram.com/buzova86

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"Ну і голос! Жах", "Нормальна людина на дах машини не полізе", "Жесть, краще під фанограмму так і продовжуй співати", "Мені здається, чи вона груди засвітила?", "Рухається, як колода", - пишуть в мережі.

"Рухається, як колода": Бузова випадково засвітила груди
"Рухається, як колода": Бузова випадково засвітила груди
"Рухається, як колода": Бузова випадково засвітила груди
"Рухається, як колода": Бузова випадково засвітила груди
"Рухається, як колода": Бузова випадково засвітила груди

Як раніше писав OBOZREVATEL, Бузова осоромилася під час виступу на міжнародному фестивалі "Жара-2019" в Баку. Під час пісні вона так захопилася танцями, що звалилася на коліна, але зробила вигляд, що так і задумано.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Ольга Бузова
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