Російська продюсерка Яна Рудковська розкритикувала пісню Uno гурту Little Big для Євробачення-2020, яку вони представили 12 березня.

Так, у коментарі виданню ТАСС продюсерка Діми Білана зізналася, що вона очікувала більшого.

Яна Рудковська sm-news.ru

На думку Рудковської, пісні "не вистачило хітовості".

"Звичайно, я очікувала більшого, тому що у Little Big є приголомшливі суперхіти, і мені здавалося, що ми повинні були почути якийсь великий "бойовичок". Це непоганий, модний трек, але мені не вистачило хітовості", – заявила вона.

Little Big кадр з відео

Водночас Рудковська оцінила те, що Little Big будуть співати англійською:

"Поки єдиним переможцем конкурсу з Росії став Діма Білан, і він співав англійською мовою. Мало які країни, що дивляться цей конкурс, говорять російською. Можна, звичайно, приїхати і співати російською мовою, але це неповага до формату конкурсу: він міжнародний, і якщо ти хочеш донести якусь думку до слухачів, вони повинні розуміти, про що ти співаєш".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пісня гурту Little Big Uno викликала бурхливу реакцію в мережі. Користувачі зізнавалися, що спочатку були розчаровані, проте, прослухавши трек кілька разів, кардинально змінили свою думку.

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