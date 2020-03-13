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13 березня • оновлено в 08:45
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Рудковську розчарувала пісня Little Big Uno для Євробачення-2020

2.3т
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Російська продюсерка Яна Рудковська розкритикувала пісню Uno гурту Little Big для Євробачення-2020, яку вони представили 12 березня.

Так, у коментарі виданню ТАСС продюсерка Діми Білана зізналася, що вона очікувала більшого.

Яна Рудковська

Яна Рудковська

sm-news.ru

На думку Рудковської, пісні "не вистачило хітовості".

"Звичайно, я очікувала більшого, тому що у Little Big є приголомшливі суперхіти, і мені здавалося, що ми повинні були почути якийсь великий "бойовичок". Це непоганий, модний трек, але мені не вистачило хітовості",заявила вона.

Little Big

Little Big

кадр з відео

Водночас Рудковська оцінила те, що Little Big будуть співати англійською:

"Поки єдиним переможцем конкурсу з Росії став Діма Білан, і він співав англійською мовою. Мало які країни, що дивляться цей конкурс, говорять російською. Можна, звичайно, приїхати і співати російською мовою, але це неповага до формату конкурсу: він міжнародний, і якщо ти хочеш донести якусь думку до слухачів, вони повинні розуміти, про що ти співаєш".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пісня гурту Little Big Uno викликала бурхливу реакцію в мережі. Користувачі зізнавалися, що спочатку були розчаровані, проте, прослухавши трек кілька разів, кардинально змінили свою думку.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Яна Рудковська
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
какой то простенький)
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