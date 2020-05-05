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5 травня • оновлено в 11:50
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Рудковська вибухнула гнівом через чутки про хворобу сина

3.3т
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Російська продюсерка Яна Рудковська різко прокоментувала повідомлення в росЗМІ про те, що у її 7-річного сина Сашка психічні проблеми зі здоров'ям.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Рудковська опублікувала пост зі скріншотом статті, яка вийшла на сайті видання Starhit.

Яна Рудковська з сином

Яна Рудковська з сином

Instagram @rudkovskayaofficial

У своїй соцмережі Яна різко звернулася до редакторів видання.

"Я та моя сім'я зіткнулися з вражаючою людською неохайністю, мерзенністю від людей, яких я вважала своїми друзями, які приходили в гості й захоплювалися Сашком. Найменше саме від вас, від Наталії Шкульової та вашої родини, яка видає свій жовтий Starhit, я очікувала ножа в спину. І отримала. З посиланням на анонімних експертів, які думають про "ненормальність" нашого з Женею сина Сашка, нашого спортивного, доброго й абсолютно здорового Гном-Гномича. Дно ви, звичайно, пробили, журнал "Стархіт" сьогодні" , – пише продюсерка.

За словами Рудковської, вона має намір подавати до суду:

"Тепер відповідати ви будете за законом. Ваші наклеп і свавілля повинні й будуть покарані. Розумію, як болісно на карантинному безриб'ї висмоктуєте хайпову "новину" про "хвороби й ненормальності" Саші. Ви, звичайно, скажете, що просто посилалися на анонімний канал, який, як відомо, ви ж самі і ведете. Наш син абсолютно здоровий, це навіть важко ставити під сумнів. Вам повинно бути дуже-дуже соромно. Але це моральні категорії і людські якості, які вам, мабуть, не знайомі. Тому рішення буде виносити суд не тільки в Росії, але й суд з прав людини в Страсбурзі".

Яна Рудковська з сином

Яна Рудковська з сином

Instagram @rudkovskayaofficial

"До останнього я вірила в залишки вашої совісті. Я вчора написала тобі, Наташа Шкульова, пояснила всю дурість того, що ви опублікували, але не хотіла піднімати шум і публічно сваритися. Стаття висить досі та пост в Інстаграм теж. Я сподівалася, що вам і вашим редакторам вистачить честі й розуму зняти матеріал з сайту. Не дочекалася. Ви зачепили нашого сина. Я вам це ніколи не пробачу!", – додала Рудковська.

Яна Рудковська й Євген Плющенко з сином

Яна Рудковська й Євген Плющенко з сином

Instagram @rudkovskayaofficial

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що скандальна російська блогерша Олена Міро жорстко висловилася про Яну Рудковську через хворобу її сина Олександра.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Яна Рудковська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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