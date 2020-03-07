Керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон обрушився з критикою на Філіпа Кіркорова через його новий кліп "Романи".

Священик назвав ролик Кіркорова "огидним". Про це він розповів в ефірі програми "Церква і світ" на каналі "Росія 24", пише Lenta.Ru (дивіться відео в кінці новини).

Представник РПЦ охарактеризував кліп як блюзнірський і богохульний.

Філіп Кіркоров в ролі священика сова

"Це несмак, дуже бридкий, дуже огидний виріб, який заснований на тому, що використовуються релігійні образи, в тому числі, образи з життя католицьких монастирів, а також там присутня якась пародія на зображення Богородиці і навіть на розп'яття", – вважає Іларіон.

Відзначимо, прем'єра кліпу "Романи" відбулася 14 лютого. Кіркоров виконав в ньому роль католицького священика, що відчуває пристрасть до ефектної парафіянки. Роль парафіянки виконала популярная телеведуча Катерина Варнава. Протягом всього відео персонаж Кіркорова намагається впоратися з еротичними фантазіями. У ролику містяться відверті сцени, також в кадрі беруть участь дівчата в костюмах черниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі був опублікований несподіваний знімок, на якому російський співак Філіп Кіркоров ніжно обіймає і тримає за груди Аллу Пугачову під час одного із заходів.

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