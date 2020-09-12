Розвінчано популярні міфи про схуднення

Російська лікарка-дієтологиня Альбіна Комісарова розвіяла популярні міфи про схуднення.

Експертка на своїй сторінці в Instagram відзначила, що часто під час правильного харчування для тих, хто худне, є багато заборон щодо раціону. Тому спеціалістка вирішила розвінчати популярні міфи.

Міф №1. Обов'язково потрібно снідати

Комісарова навела в приклад дослідження, які показують зв'язок з пропуском сніданку і ризиком розвитку ожиріння. В інших дослідженнях йдеться, що пропуск сніданку, навпаки, може допомогти знизити вагу. Тому не варто змушувати себе снідати, якщо ви не хочете.

Міф №2. На вечір не можна вживати вуглеводи

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Вся їжа засвоюється незалежно від часу доби. Дієтологиня знову розповіла про дослідження, у рамках якого люди їли однакову кількість вуглеводів, але одні на ніч, а інші – упродовж дня. Згодом стало відомо, що учасники худнули однаково ефективно.

Вуглеводи дозволяється їсти на вечерю. preparat.org.ua

Міф №3. Потрібно випивати в день дві літри води

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Існують норми споживання не води, а рідини, яку можна отримати з різноманітних напоїв або їжі. Тому не варто змушувати себе багато пити.

Міф №4. Потрібно їсти п'ять разів на день.

Кількість прийомів їжі не впливає на те, схуднете ви чи ні, важлива калорійність продуктів. Варто відчувати свій організм і розуміти, скільки разів на день йому потрібно їсти.

Міф №5. Під час схуднення обов'язково потрібно дотримуватися спеціальних ритуалів.

Стакан води з лимоном зранку, ложка лляної олії, мед Манука, прийом БАДів до та після тренування – все це не є обов'язковим під час схуднення. Головне – харчуватися корисною їжею і бути фізично активним.

Комісарова розвіяла популярні міфи про здорове харчування. Instagram Альбіна Комісарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Дарина Русакова розповіла, що вівсянка та інші крупи не є корисним сніданком, особливо для тих, хто худне.