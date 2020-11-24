Розлучена Аліна Гросу заговорила про другий шлюб

Юля Ухіна Люди 12:19, 24.11.2020 Оновлено: 12:24, 24.11.2020

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася з підприємцем Олександром Комковим, заявила, що до наступного шлюбу збирається підходити більш серйозно і ґрунтовно.

Крім того, 25-річна знаменитість зазначила, не вважає обов'язковим офіційне оформлення відносин. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню"Собеседник".

"Думаю, для стосунків штамп не обов'язковий. Мені б хотілося до наступного шлюбу підійти з головою, щоб другий шлюб став уже більш довговічним і останнім у моєму житті", – поділилася Гросу.

Аліна Гросу
Instagram Аліни Гросу

Вона також додала, що відпустила колишнього чоловіка, з яким пробула в шлюбі пів року, як партнера і чоловіка. Хоча і зізналася, що розлучитися з ним як з близькою людиною їй було складно – пара п'ять років тісно спілкувалася і ділилася всім, перш ніж зважилася узаконити стосунки.

"Як чоловіка, коханого, я Сашу відпустила спокійно. Але як просто людину мені його втратити було дуже складно. Ми ж 24 години на добу були з ним на зв'язку протягом п'яти років. Це не зовсім все просто. Але про цей шлюб я не шкодую. Ті місяці, які я прожила як дружина, були для мене щасливими", – підсумувала співачка.

Аліна Гросу та Олександр Комков
Instagram Аліни Гросу

Аліна Гросу та Олександр Комков зіграли пишне весілля в Італії влітку 2019 року. Але вже в грудні Комков запропонував дружині пожити окремо. А пізніше й зовсім зізнався Аліні, що хотів би спробувати побудувати відносини з кимось іншим. В результаті пара розлучилася.

Весілля Аліни Гросу та Олександра Комкова
Instagram Аліни Гросу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Гросу розповіла, як поділила майно з колишнім чоловіком Олександром Комкова.

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