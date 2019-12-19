Розважав Аксьонова та бив жінок: в Україну намилився скандальний актор з РФ

Скандальний російський актор Марат Башаров, який виступав в анексованому Криму, вирішив приїхати до Харкова. Так, чоловік має зіграти у виставі "Ідея Фікс", в одному з місцевих театрів.

Харківські активісти написали листа в СБУ з проханням не допустити актора на територію України. Про це вони повідомили на сторінці "Світанок" у Facebook.

Марат Башаров 24СМИ

"Сьогодні будемо заносити звернення до СБУ, щодо заборони в'їзду на територію України Марата Башарова, який у вересні цього року був ведучим на заході в анексованій Ялті, де був присутній окупаційний гауляйтер Криму – Аксьонов", – пишуть активісти.

Башаров відвідував Крим у 2019 році і був там ведучим фестивалю "Євразійський міст".

Башаров у Криму

Нагадаємо, що у грудні 2018 року Марат Башаров серйозно побив свою дружину, актрису Єлизавету Шевиркову. Артист зламав їй носа і наніс на обличчя та тіло синці й садна. Тоді в мережі почали спливати дані й про те, що Башаров нерідко піднімав руку і на своїх попередніх двох дружин. Після побиття Єлизавета повідомила, що хоче піти від чоловіка-тирана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров і Єлизавета Шевиркова офіційно розлучилися через три місяці після скандалу з бійкою, у березні 2019 року. Пізніше артист повідомив, що колишня дружина шляхом шантажу відняла у нього квартиру в Москві.

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