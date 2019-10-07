Розважає росіян? Сердючку помітили на святі у бізнесвумен з РФ

Український шоумен Андрій Данилко, відомий також під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, виступив на Дні народження у російської бізнесвумен Стелли Амінової.

Захід пройшов в Мілані. Фото і відео зі свята іменинниця розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Також на святі були присутні Світлана Бондарчук, Софія Капкова і навіть Домініко Дольче.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Андрій Данилко в четвертому випуску "Х-Фактор" на каналі СТБ розговорився про свої груди. На таку тему його наштовхнула одна з учасниць Ганна Іванець.

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