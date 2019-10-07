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7 жовтня • оновлено в 18:02
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Розважає росіян? Сердючку помітили на святі у бізнесвумен з РФ

5.5т Читати матеріал російською

Український шоумен Андрій Данилко, відомий також під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, виступив на Дні народження у російської бізнесвумен Стелли Амінової.

Захід пройшов в Мілані. Фото і відео зі свята іменинниця розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Розважає росіян? Сердючку помітили на святі у бізнесвумен з РФ
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Також на святі були присутні Світлана Бондарчук, Софія Капкова і навіть Домініко Дольче.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Андрій Данилко в четвертому випуску "Х-Фактор" на каналі СТБ розговорився про свої груди. На таку тему його наштовхнула одна з учасниць Ганна Іванець.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особи
Андрій Данилко Вірка Сердючка
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А почему и нет, разве это запрещено? Скажите еще что война между странами.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто больше платит тому вернее служат) Первое правило истинного патриота украины)))))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
активисты вас уже кто только не кинул. всем на ваши лозунги накласть. капуста единственное что по настоящему в этом мире важно.
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