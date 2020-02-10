"Розум як у равлика!" Настя Каменських крупно осоромилася з переселенцем з Донбасу

Відома українська співачка Настя Каменських (NK), яка раніше шокувала "порнографією" з Потапом на шоу "Голос країни", назвала переселенця з Донецька Юрія Самовілова "іноземцем".

Це сталося в рамках останнього випуску вокального шоу від 9 лютого, куди той прийшов на сліпі прослуховування.

Самовілов народився і виріс в Петровському районі Донецька, зараз йому 27 років, він був на Майдані в 2013 році і влітку 2014 року виїхав з Донецька до Києва, де з такими ж музикантами-переселенцями створив групу "Юра Самовілов. Гуртом", але вона не стала такою популярною, як розраховувалося.

Також він займався написанням сценаріїв для таких шоу як "Голос" і "Танці з зірками", писав пісні.

Чотири роки тому Самовілов вже намагався потрапити на "Голос", але не пройшов кастинг, і в 2020 році вирішив спробувати ще раз з піснею "Englishman in New-York" від "Sting":

Варто зауважити, що за правилами сліпих прослуховувань судді шоу "Голос" поняття не мають, хто для них виступає, і сидять до співака спиною, поки не вирішать, чи залишити його на шоу.

Прямо перед виступом близькі і родичі Самовілова голосно скандують ім'я "Юра" в знак підтримки, що чітко чують судді, - навіть з'явилося жартівливе припущення, що співати прийшов ведучий Юрій Горбунов.

Але поки група підтримки співака кричала його ім'я, Каменських зосереджено дивилася щось в телефоні.

Зате, коли Самовілов почав співати гарною англійською, Настя відразу запитала у Потапа: "Він іноземець, так?".

Дивіться цей фрагмент на 1:55-2:30 відео:

У мережі посміялися над конфузом Насті Каменських.

"Тест на логічне мислення провалено", "Місіс очевидність", "В жарті лише доля жарту. Так, така вона, Настя...", "Ніякої поваги до глядачів, учасників, продюсерів", "У Каменських зіркова хвороба! А розум як у равлика", - пишуть в коментарях.

Дивіться також, як Настя Каменських зганьбилася з фотошопом на напівголому фото.

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