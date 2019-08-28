Розтрощила руки та ноги: популярна блогерка зробила фото за секунду до падіння

Популярна блогерка, 23-річна Алекса Терразас із Нуево-Леона вирішила зробити екстремальне фото на перилах і впала вниз із висоти 23 метрів.

Як повідомляє Daily Mail, вона не трималася руками, коли виконувала позу з йоги на камеру вниз головою, у результаті чого зірвалася з балкона.

Цей момент за секунду до падіння встигли зафіксувати. Дівчину госпіталізували з розтрощеними руками, ногами, стегнами і пробитою головою. В операційній вона провела 11 годин, перш ніж медики змогли привести її до норми, наскільки це взагалі можливо з такими травмами.

Фото за секунду до падіння Daily Mail

Блогерка була в критичному стані, коли її доставили до лікарні. Пізніше її стабілізували. За словами лікарів, Терразас не зможе ходити мінімум три роки після невдалого експерименту.

Тим часом, поліція перевірила перила балкона і не виявила будь-яких неполадок. Сусіди дівчини розповіли правоохоронцям, що подібні трюки вона виконувала неодноразово.

Алекса Терразас Daily Mail

Алекса Терразас не зможе ходити три роки Daily Mail

Будівля, в якій це сталося Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Швейцарських Альпах на легкомоторному літаку Pipe розбився на смерть відомий британський композитор Джонатан Голдштейн з дружиною і маленькою дочкою.

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