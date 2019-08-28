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Розтрощила руки та ноги: популярна блогерка зробила фото за секунду до падіння

1.7т Читати матеріал російською

Популярна блогерка, 23-річна Алекса Терразас із Нуево-Леона вирішила зробити екстремальне фото на перилах і впала вниз із висоти 23 метрів.

Як повідомляє Daily Mail, вона не трималася руками, коли виконувала позу з йоги на камеру вниз головою, у результаті чого зірвалася з балкона.

Цей момент за секунду до падіння встигли зафіксувати. Дівчину госпіталізували з розтрощеними руками, ногами, стегнами і пробитою головою. В операційній вона провела 11 годин, перш ніж медики змогли привести її до норми, наскільки це взагалі можливо з такими травмами.

Фото за секунду до падіння

Фото за секунду до падіння

Daily Mail

Блогерка була в критичному стані, коли її доставили до лікарні. Пізніше її стабілізували. За словами лікарів, Терразас не зможе ходити мінімум три роки після невдалого експерименту.

Тим часом, поліція перевірила перила балкона і не виявила будь-яких неполадок. Сусіди дівчини розповіли правоохоронцям, що подібні трюки вона виконувала неодноразово.

Алекса Терразас

Алекса Терразас

Daily Mail

Алекса Терразас не зможе ходити три роки

Алекса Терразас не зможе ходити три роки

Daily Mail

Будівля, в якій це сталося

Будівля, в якій це сталося

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Швейцарських Альпах на легкомоторному літаку Pipe розбився на смерть відомий британський композитор Джонатан Голдштейн з дружиною і маленькою дочкою.

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