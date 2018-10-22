''Розрослася на весь живіт'': популярний російський співак розповів про свою хворобу

Популярний російський співак, лідер гурту "Руки Вверх" Сергій Жуков розповів про свою хворобу. Нещодавно у чоловіка виявили грижу і він пройшов курс лікування.

За його словами, він сильно вдарився об металеву конструкцію під час концерту, але не надав цьому значення. Через це у нього почалися проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє "Starhit".

"Як виявилося, на місці удару утворилася грижа і розрослася на весь живіт. Прогнози лікарів були невтішні, лікарі не розуміли, чому нічого не заживає. Я не був прикутий до ліжка, але виявився прикутим до лікувального апарату і дотримувався суворих дієт у харчуванні. Пройдений курс лікування сильно відбився на моїй зовнішності, всі почали писати про появу двійника, про пластичні операції", — розповідає Жуков.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 42-річний російський виконавець і соліст гурту "Руки Вверх!" Сергій Жуков похвалився перемогою над зайвою вагою.