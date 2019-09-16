Розрізали півголови: спливли страшні подробиці про хворобу Заворотнюк

Російській акторці, зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поставили діагноз рак головного мозку ще в квітні 2019 року в Німеччині, однак тоді лікарям не вдалося дістатися до пухлини.

Про це пише "Московский комсомолец". Відзначається, що Заворотнюк нібито перенесла операцію – хірурги робили трепанацію черепу, проте це не принесло результату.

Повідомляється, що актриса прилетіла з Німеччини 25 червня. У супроводі мами, Валентини Борисівни, вона вирушила в своїй котедж у Крекшино. У ніч на 26 червня зірці стало погано: піднявся тиск (до 149 на 90), виникли сильні головні болі.

Заворотнюк хвора на рак: спливли нові подробиці Комсомольська правда

За викликом рідних до Заворотнюк приїхали медики. Акторка нібито зустріла їх у свідомості, мило спілкувалася, але не вставала з ліжка. Медики відзначили зміни в зовнішньому вигляді Заворотнюк – було видно, що їй розрізали півголови. Помітні також були шви і зайва вага акторки.

Заворотнюк сама повідомила про свій діагноз, почала показувати медичну документацію німецькою мовою і скаржилася на головний біль. Лікарі вкололи знеболювальне і залишили будинок артистки.

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