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16 вересня • оновлено в 23:28
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Розрізали півголови: спливли страшні подробиці про хворобу Заворотнюк

5.3т Читати матеріал російською

Російській акторці, зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поставили діагноз рак головного мозку ще в квітні 2019 року в Німеччині, однак тоді лікарям не вдалося дістатися до пухлини.

Про це пише "Московский комсомолец". Відзначається, що Заворотнюк нібито перенесла операцію – хірурги робили трепанацію черепу, проте це не принесло результату.

Повідомляється, що актриса прилетіла з Німеччини 25 червня. У супроводі мами, Валентини Борисівни, вона вирушила в своїй котедж у Крекшино. У ніч на 26 червня зірці стало погано: піднявся тиск (до 149 на 90), виникли сильні головні болі.

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Заворотнюк хвора на рак: спливли нові подробиці

Заворотнюк хвора на рак: спливли нові подробиці

Комсомольська правда

За викликом рідних до Заворотнюк приїхали медики. Акторка нібито зустріла їх у свідомості, мило спілкувалася, але не вставала з ліжка. Медики відзначили зміни в зовнішньому вигляді Заворотнюк – було видно, що їй розрізали півголови. Помітні також були шви і зайва вага акторки.

Заворотнюк сама повідомила про свій діагноз, почала показувати медичну документацію німецькою мовою і скаржилася на головний біль. Лікарі вкололи знеболювальне і залишили будинок артистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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