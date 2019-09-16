Розрізали півголови: спливли страшні подробиці про хворобу Заворотнюк

Російській акторці, зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поставили діагноз рак головного мозку ще в квітні 2019 року в Німеччині, однак тоді лікарям не вдалося дістатися до пухлини.
Про це пише "Московский комсомолец". Відзначається, що Заворотнюк нібито перенесла операцію – хірурги робили трепанацію черепу, проте це не принесло результату.
Повідомляється, що актриса прилетіла з Німеччини 25 червня. У супроводі мами, Валентини Борисівни, вона вирушила в своїй котедж у Крекшино. У ніч на 26 червня зірці стало погано: піднявся тиск (до 149 на 90), виникли сильні головні болі.
Заворотнюк хвора на рак: спливли нові подробиці
Комсомольська правда
За викликом рідних до Заворотнюк приїхали медики. Акторка нібито зустріла їх у свідомості, мило спілкувалася, але не вставала з ліжка. Медики відзначили зміни в зовнішньому вигляді Заворотнюк – було видно, що їй розрізали півголови. Помітні також були шви і зайва вага акторки.
Заворотнюк сама повідомила про свій діагноз, почала показувати медичну документацію німецькою мовою і скаржилася на головний біль. Лікарі вкололи знеболювальне і залишили будинок артистки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.