"Розпусно": у Канделакі з білизни ледь не випали груди

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі викликала ажіотаж в мережі відвертою фотографією.

Зірка показала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в білизні, що майже не стримує пишні груди.

"Оскільки Москва цього року не шанує ані теплом, ані сонцем, вирішила провести свою відпустку в Греції, так що чекайте низку сонячних фотографій", – підписала вона.

Тіна Канделакі в білизні instagram / tina_kandelaki

У коментарях користувачі помітили, що вона схожа на кадрі на актрису Пенелопу Круз. Тим часом, багато хто був спантеличений знімком, зазначивши, що він вийшов невдалим. Хоча захоплених відгуків Канделакі багато отримала.

"Груди вже не ті, що 10 років тому", "Фотографія знову невдала", "Сміливо", "А кубики слабо показати", "Тобі не личать такі фото", "Щось якось розпусно", – написали в коментарях.

Тіна Канделакі з глибоким декольте instagram / tina_kandelaki

Тіна Канделакі засвітила груди instagram / tina_kandelaki

Тіна Канделакі в бюст'є instagram / tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі розбурхала шанувальників відвертою фотосесією, показавши пишні груди.

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