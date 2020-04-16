Розповнілий Остапчук з секс-лялькою спародіював пісню Little Big: в мережі розгорілися суперечки

Крістіна Долматова люди 17:45, 16.04.2020 Оновлено: 17:49, 16.04.2020

Український телеведучий Володимир Остапчук зняв дотепну пародію на популярний хіт UNO гурту Little Big, в якій показав життя на карантині.

Так, в кліпі під назвою "Скучно" артист з'явився в смугастій піжамі, з надувною лялькою та із зайвою вагою. А також показав, як сам собі робить стрижку вдома (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Остапчук
Скріншот з відео
Володимир Остапчук
Скріншот з відео
Володимир Остапчук
Скріншот з відео

"Це був складний час, синку. Ми сходили з розуму, як могли. Саме так ми будемо згадувати карантинну весну 2020 року", – прокоментував свою роботу Остапчук.

Володимир Остапчук
Скріншот з відео
Володимир Остапчук
Скріншот з відео

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову пародію Остапчука. Одні користувачі заявили, що "його версія краща, ніж оригінал". А інші написали – "це дно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук потішив фанів дотепною пародією на кліп гурту "Время и Стекло" на пісню "Дим".

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