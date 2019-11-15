Розповніла зірка "Дом-2" показала несподівані фото

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва показала шанувальникам несподівані фото. На них вона позувала в костюмі на тенісному корті.

При цьому фігура зірки "Дому 2" змінилася - Водонаєва сильно розповніла. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Instagram

"Довго думала чи викладати ці фотки? Це Лос-Анджелес, липень. Це картопля фрі, молочні коктейлі, солодкі ніштячкі, цукор, жир, борошняне. Пі*дець одним словом. Жирна д*па, жирні ноги, жирні руки, жирні цицьки. Нехай будуть тут ці фотографії. І нагадують про те, як себе не можна вести. Після такої харчової розпусти, яка тривав в Америці більше місяця, я два тижні здувалася до своїх нормальних розмірів", - написала Водонаєва.

Instagram

Instagram

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж в мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.

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