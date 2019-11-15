Розповніла зірка "Дом-2" показала несподівані фото

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва показала шанувальникам несподівані фото. На них вона позувала в костюмі на тенісному корті.
При цьому фігура зірки "Дому 2" змінилася - Водонаєва сильно розповніла. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Довго думала чи викладати ці фотки? Це Лос-Анджелес, липень. Це картопля фрі, молочні коктейлі, солодкі ніштячкі, цукор, жир, борошняне. Пі*дець одним словом. Жирна д*па, жирні ноги, жирні руки, жирні цицьки. Нехай будуть тут ці фотографії. І нагадують про те, як себе не можна вести. Після такої харчової розпусти, яка тривав в Америці більше місяця, я два тижні здувалася до своїх нормальних розмірів", - написала Водонаєва.
Довго думала викладати ці фотки? Це Лос-Анджелес, липень 🌴🐷 Це картопля фрі, молочні коктейлі, солодкі ніштячкі, цукор, жир, борошняне. Пі🐍дец одним словом. Жирна жопа, жирні ноги, жирні руки, жирні сиськи. Нехай будуть тут ці фотографії. І нагадують про те, як себе не можна вести. Після такого харчового розпусти, який тривав в Америці більше місяця, я два тижні здуває до своїх нормальних розмірів. Як я це роблю написано в моїй книзі # КнігаВодонаевой 📗 Ніяких секретів, тільки харчування. І вода. Але це дикий стрес для організму і тіла - влаштовувати таку "гармошку" ⚖️ Ненавиджу таке. Найпарадоксальніше те, що в Америці така фігура вважається супер сексуальної 🐷🤦🏻♀️ Жирні баби там в пошані. Я типу крута була зі своїм багажником розміром з сімома Кардашьян. Але більше такого не хочеться повторювати. Даю слово, якщо ще раз так разжірею - піду до психолога. Мені здається це ненормальним і небезпечним для здоров'я. Фото: @olllyvento 📸 Мейк: @ nataliiamakeupartist💄 Костюм: @ by.nepokornaya Крос: @pumarussia 🐾
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж в мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.
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