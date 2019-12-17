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17 грудня • оновлено в 16:05
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Розповніла і з поголеною головою: як змінилася Катя Пушкарьова з "Не родись вродливою"

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Незважаючи на те, що з моменту виходу останньої серії "Не родись вродливою" пройшло 12 років, багато глядачів досі з теплотою згадують серіал.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як змінилася головна героїня серіалу Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

Катя Пушкарьова

Катя Пушкарьова

кадр з відео

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Так, у серіалі Неллі постала перед глядачами в образі ботаніка: брекети, старомодні окуляри, дві косички, одяг з "бабусиного гардеробу".

Катя Пушкарьова

Катя Пушкарьова

кадр з відео

Катя Пушкарьова

Катя Пушкарьова

кадр з відео

Катя Пушкарьова

Катя Пушкарьова

кадр з відео

Правда, в кінці серіалу сценаристи зробили справжній подарунок для шанувальників і показали феноменальне перетворення героїні. Тоді Пушкарьова з бридкого каченяти перетворилася на справжню красуню.

Катя Пушкарьова

Катя Пушкарьова

кадр з відео

Катя Пушкарьова

Катя Пушкарьова

кадр з відео

Втім, незважаючи на прогнози багатьох користувачів, Уварова не стала актрисою однієї ролі. Після "Не родись вродливою" Неллі зіграла і в інших серіалах, де з'являлася в несподіваних образах ефектних красунь.

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Неллі Уварова

Неллі Уварова

RuStar

Потім актриса вирішила змінити свій звичний темний колір волосся, і з'явилася перед шанувальниками зі світлою короткою стрижкою.

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Втім довго залишатися блондинкою Уварова не стала і незабаром знову повернулася до темного кольору.

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Неллі Уварова

Неллі Уварова

кадр з відео

Неллі Уварова

Неллі Уварова

Інстаграм

Останнім часом актриса не часто з'являється на публіці. Влітку цього року Неллі стала героїнею програми "Доля людини", де здивувала шанувальників зовнішнім виглядом – зірка помітно погладшала.

Неллі Уварова

Неллі Уварова

кадр з відео

А днями телеведучий Борис Корчевников поділився новим відео з Уваровою, на якому зірка з'явилася з поголеною головою.

Неллі Уварова

Неллі Уварова

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилася переможниця "Міс Всесвіт-2002" Оксана Федорова.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Неллі Уварова
Місце
Росія
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