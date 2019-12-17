Розповніла і з поголеною головою: як змінилася Катя Пушкарьова з "Не родись вродливою"

Незважаючи на те, що з моменту виходу останньої серії "Не родись вродливою" пройшло 12 років, багато глядачів досі з теплотою згадують серіал.
OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як змінилася головна героїня серіалу Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.
Катя Пушкарьова
кадр з відео
Так, у серіалі Неллі постала перед глядачами в образі ботаніка: брекети, старомодні окуляри, дві косички, одяг з "бабусиного гардеробу".
Катя Пушкарьова
кадр з відео
Катя Пушкарьова
кадр з відео
Катя Пушкарьова
кадр з відео
Правда, в кінці серіалу сценаристи зробили справжній подарунок для шанувальників і показали феноменальне перетворення героїні. Тоді Пушкарьова з бридкого каченяти перетворилася на справжню красуню.
Катя Пушкарьова
кадр з відео
Катя Пушкарьова
кадр з відео
Втім, незважаючи на прогнози багатьох користувачів, Уварова не стала актрисою однієї ролі. Після "Не родись вродливою" Неллі зіграла і в інших серіалах, де з'являлася в несподіваних образах ефектних красунь.
Неллі Уварова
Інстаграм
Неллі Уварова
Інстаграм
Неллі Уварова
RuStar
Потім актриса вирішила змінити свій звичний темний колір волосся, і з'явилася перед шанувальниками зі світлою короткою стрижкою.
Неллі Уварова
Інстаграм
Неллі Уварова
Інстаграм
Неллі Уварова
Інстаграм
Втім довго залишатися блондинкою Уварова не стала і незабаром знову повернулася до темного кольору.
Неллі Уварова
Інстаграм
Неллі Уварова
Інстаграм
Неллі Уварова
кадр з відео
Неллі Уварова
Інстаграм
Останнім часом актриса не часто з'являється на публіці. Влітку цього року Неллі стала героїнею програми "Доля людини", де здивувала шанувальників зовнішнім виглядом – зірка помітно погладшала.
Неллі Уварова
кадр з відео
А днями телеведучий Борис Корчевников поділився новим відео з Уваровою, на якому зірка з'явилася з поголеною головою.
Неллі Уварова
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