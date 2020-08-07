Розпочалося третє засідання суду у справі ДТП Єфремова

У Пресненському суді Москви почалося третє засідання у справі російського актора Михайла Єфремова, який у червні влаштував масштабну ДТП зі смертельними наслідками.

Під час першого засідання 5 серпня артист відмовився визнавати свою провину. Читайте всі подробиці в матеріалі. OBOZREVATEL стежить за подіями третього слухання у справі ДТП з Єфремовим (відео дивіться в кінці новини).

На другому засіданні 6 серпня відбувся допит свідків, яких привели адвокати. Один зі свідків розповів, що Єфремов на момент аварії не був за кермом автівки, інші повідомили, що особисто бачили його на водійському сидінні. Читайте подробиці в матеріалі.

Адвокат потерпілої сторони Олександр Добровінський приїхав на третє засідання до суду на самокаті й закликав журналістів звернути увагу не на його розкішні машини, а на загиблого Сергія Захарова. Відзначимо, що його автомобіль Rolls Royce їхав слідом за ним.

Біля суду знову зібралася група фанатів Єфремова – одна з жінок заявила, що актор не міг вчинити злочин, тому що "в нього не було штрафів за п'яне водіння, а тільки за неправильне паркування".

Дивіться також відеотрансляцію засідання суду:

Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов у момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, у машині артиста знайшли сліди гашишної олії й гашиш.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був сам у своєму автомобілі на момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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