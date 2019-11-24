Розплата за зухвалість: Шнурова і Noize MC оштрафували за мат на концерті

Лідера гурту "Ленінград" Сергія Шнурова та репера Noize MC (Івана Алексєєва) оштрафували відразу після спільного концерту на "ЦСКА Арені" в Москві.

Причиною для санкцій з боку поліцейських став мат під час музичного баттла артистів. Про це написав Noize MC на своїй сторінці в Instagram.

Noize MC і Шнуров

"За мат доведеться заплатити. Спасибі вам, що у мене є на це гроші!" — пожартував репер. Він також розповів, що і Шнурова теж оштрафували.

Крім того, в мережі з'явилося відео, як Алексєєва проводили поліцейські в гримерку для оформлення протоколу про штраф. А до Шнурова увірвався цілий наряд і заблокував для всіх вхід в кімнату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому було чутно, як українська співачка Світлана Лобода лаялася матом зі сцени.

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