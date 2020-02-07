Розлючена екс-коханка Ліндеманна влаштувала скандал в Туреччині

Німецька модель Софія Томалла, яка в недавньому минулому зустрічалася з Тіллем Ліндеманном, розкритикувала турецькі ЗМІ через повідомлення про своє розлучення з Лорісом Каріусом.

30-річна модель, яка перебувала в стосунках з Ліндеманном з 2011 по 2015 рік, влаштувала в Instagram гнівну тираду турецькій пресі, яка написала про її розставання з новим коханцем – воротарем "Бешикташа", німецьким футболістом Лоріусом Каріусом, до якого вона нещодавно переїхала жити.

За словами Томалли, дані відомості не відповідають дійсності, а їх відносини з Каріусом тривають.

Софія Томалла – німецька модель, актриса і телеведуча. Грала в німецьких серіалах, брала участь в різних телевізійних шоу та інших проектах.

Після відносин з Ліндеманном вона була одружена з норвезьким співаком Енді Ла Плагуа, проте їх шлюб тривав лише трохи більше року.

За версією журналу FHM, у 2010 році Томалла увійшла в трійку найсексуальніших жінок Німеччини. Фотографувалася для журналу Playboy. Через 5 років потрапила в список "25 найкрасивіших зірок Німеччини", а в онлайн-голосуванні її й зовсім назвали найкрасивішою зіркою за останні чверть століття. Примітно, в даний список включили і її мати Симону Томаллу, яка в минулому також була актрисою і моделлю.

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