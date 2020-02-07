Розлючена екс-коханка Ліндеманна влаштувала скандал в Туреччині

Німецька модель Софія Томалла, яка в недавньому минулому зустрічалася з Тіллем Ліндеманном, розкритикувала турецькі ЗМІ через повідомлення про своє розлучення з Лорісом Каріусом.
30-річна модель, яка перебувала в стосунках з Ліндеманном з 2011 по 2015 рік, влаштувала в Instagram гнівну тираду турецькій пресі, яка написала про її розставання з новим коханцем – воротарем "Бешикташа", німецьким футболістом Лоріусом Каріусом, до якого вона нещодавно переїхала жити.
Nach Schüttgut, Schotter und anderen diversen Themen, geht es dieses Mal um etwas Sportliches, wobei unsportlich der weitaus zutreffendere Begriff ist. Türkische Medien setzen eine Trennung in die Welt, erzählen darauf hin, Loris würde deswegen nur Party machen und nicht hart genug an sich arbeiten , erfinden darauf hin Zitate, die niemals stattgefunden haben. Zitatrecht? Gibbet hier nicht. Ich mache den Mist jetzt 15 Jahre und habe schon viel gelesen, erlebt und überzogene, lächerliche Artikel gehören mehr zu meiner alltäglichen Routine als mancher Leute ihr Morgenkaffee . Aber einfach irgendwas erfinden? 😂 da werde selbst ich stutzig. Der ein oder andere Sportjournalist ist manchmal einfallsreicher als ein Redakteur einer Daily soap . Dabei dachte ich, wir sind mit einigen wöchentlichen Wurschtblättern genug bestraft, aber auch ich lerne nicht aus. Im Übrigen würde ich mir die ein oder andere Party mehr mit ihm wünschen 😂 Ein Prost auf den Qualitätsjournalismus ! 🍻
За словами Томалли, дані відомості не відповідають дійсності, а їх відносини з Каріусом тривають.
Софія Томалла – німецька модель, актриса і телеведуча. Грала в німецьких серіалах, брала участь в різних телевізійних шоу та інших проектах.
Після відносин з Ліндеманном вона була одружена з норвезьким співаком Енді Ла Плагуа, проте їх шлюб тривав лише трохи більше року.
За версією журналу FHM, у 2010 році Томалла увійшла в трійку найсексуальніших жінок Німеччини. Фотографувалася для журналу Playboy. Через 5 років потрапила в список "25 найкрасивіших зірок Німеччини", а в онлайн-голосуванні її й зовсім назвали найкрасивішою зіркою за останні чверть століття. Примітно, в даний список включили і її мати Симону Томаллу, яка в минулому також була актрисою і моделлю.
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