Розлучився з Лолітою та Галушкою: чотири шлюби 59-річного Олександра Цекала

Російський актор, ведучий, проюсер Олександр Цекало 22 березня святкує свій день народження.

Так, йому виповнюється 59 років. Як відомо, 2019 року Цекало одружився вчетверте – його обраницею стала модель Дарина Ервін. У день народження продюсера OBOZREVATEL розповість, хто був його дружинами і чому попередні шлюби розпалися.

Олександр Цекало та його четверта дружина Дарина Ервін Pinterest

Першою дружиною Олександра Цекала була колега по першому в його біографії музичному колективу "Шляпа" Олена Шиферман.

Пара розпалася через рік спільного життя – через роман Цекала з Лолітою.

Олександр Цекало та Олена Шиферман Pinterest

Лоліта Мілявська стала другою дружиною Олександра, з нею він прожив у шлюбі десять років. У Олександра і Лоліти є донька Єва.

Пара розлучилася 2000 року, одночасно з розпадом їх дуету "Академія". Пізніше Лоліта зізналася, що причиною їх розставання було професійне суперництво і складний характер Цекала.

Олександр Цекало і Лоліта Мілявська Pinterest

У 2008 році Олександр Цекало одружився знову, його третьою дружиною стала сестра Віри Брежнєвої Вікторія Галушка. Вона народила йому двох дітей – доньку Олександру і сина Михайла.

Однак на початку 2019 року з'ясувалося, що Вікторія Галушка та Олександр Цекало більше не разом. Цекало несподівано пішов із сім'ї та одружився на моделі Дарині Ервін, яка, за даними ЗМІ, молодша від нього на 30 років.

Вікторія Галушка і Олександр Цекало 24СМІ

Олександр Цекало та його четверта дружина Дарина Ервін Pinterest

"Ми з Дариною кохаємо одне одного, наші стосунки почалися не вчора. Ми заручені. У нас буде сім'я. Любов – це єдина річ, якої неможливо дати занадто багато. Це не я сказав. Це Генрі Міллер", – прокоментував Цекало журналістам.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Цекало застали в ліфті з напівголою молодою дружиною.

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