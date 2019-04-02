Розлучився через 4 дні після весілля: зірка Голлівуду розповів, чому

Популярний голлівудський актор Ніколас Кейдж пояснив причину чотириденного шлюбу з дівчиною Ерікою Койке. Виявилося, що Кейдж одружився на ній у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У своїй заяві про анулювання шлюбу Кейдж розповів, що йому не вистачало розуміння своїх дій. Про це повідомляє Forbes.

Актор заявив, що відреагував на пропозицію про весілля імпульсивно, тому в нього не вийшло проаналізувати наслідки цього рішення. За словами 55-річного актора, дівчина також була п'яна, коли зважилася на одруження.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стосунки пари тривають вже більше року. Вперше про них стало відомо в минулому році, тоді папараці підловили закоханих у Пуерто-Ріко, де Кейдж знімався у фільмі "Приманка". Ще пізніше актора і його нову супутницю бачили разом у Лос-Анджелесі.

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