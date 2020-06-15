Розлучення Пелагеї та Телегіна відклали через мінування суду

Засідання у справі про розлучення російської співачки Пелагії з хокеїстом Іваном Телегіним, яке повинно було відбутися 15 червня в Нікулінському суді, зірвалося через надзвичайну ситуацію.

Як повідомляє видання "КП", в поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі, всіх співробітників і учасників процесу екстрено вивели на вулицю. Зараз на місці чекають прибуття кінологів.

Пелагея та Іван Телегін kp.ru

Зазначається, що сама Пелагея і Телегін не планували бути присутніми на засіданні, тільки їхні представники. 15 червня мала відбутися бесіда, на якій би визначили дату основного засідання.

Пелагея та Іван Телегін vokrug.tv

Нагадаємо, артистка і хокеїст не живуть разом вже півтора року. У пари є спільна донька Таїсія, яка зараз живе разом з мамою.

Іван Телегін та Пелагея з донькою vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце офіційно розлучилися після 9 років шлюбу. Суд розірвав шлюб 15 червня.