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Розлучення Пелагеї та Телегіна відклали через мінування суду

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
люди
1,6 т.
Розлучення Пелагеї та Телегіна відклали через мінування суду

Засідання у справі про розлучення російської співачки Пелагії з хокеїстом Іваном Телегіним, яке повинно було відбутися 15 червня в Нікулінському суді, зірвалося через надзвичайну ситуацію.

Як повідомляє видання "КП", в поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі, всіх співробітників і учасників процесу екстрено вивели на вулицю. Зараз на місці чекають прибуття кінологів.

Пелагея та Іван Телегін

Пелагея та Іван Телегін

Зазначається, що сама Пелагея і Телегін не планували бути присутніми на засіданні, тільки їхні представники. 15 червня мала відбутися бесіда, на якій би визначили дату основного засідання.

Пелагея та Іван Телегін

Пелагея та Іван Телегін

Нагадаємо, артистка і хокеїст не живуть разом вже півтора року. У пари є спільна донька Таїсія, яка зараз живе разом з мамою.

Іван Телегін та Пелагея з донькою

Іван Телегін та Пелагея з донькою

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце офіційно розлучилися після 9 років шлюбу. Суд розірвав шлюб 15 червня.

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