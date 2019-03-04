Розлучення не буде? Папараці впіймали Башарова разом із побитою дружиною

44-річний Марат Башаров прилетів до Таїланду до дружини і сина, після того, як у кінці лютого його дружина Єлизавета Шевиркова розповіла про побої і подала на розлучення.

Папараці вдалося зняти пару, що відпочивала на пляжі. Вони весело проводили час, гралися із сином і їли морозиво.Фото і відео розмістили у Telegram-каналі "Світське життя".

Раніше дружина Башарова Єлизавета вирішила піти від нього після скандального побиття. Вона розповіла у своєму Instagram подробиці їхнього життя, зазначивши, що зараз немає сенсу щось приховувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня 2018 року Башаров побив дружину у ліфті будинку, зламавши ніс. Напад агресії щодо дружини був уже не першим. Башаров відомий завдяки таким картинами, як "Тайговий роман", "Турецький гамбіт".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram