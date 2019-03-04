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Розлучення не буде? Папараці впіймали Башарова разом із побитою дружиною

5.1тЧитати матеріал російською

44-річний Марат Башаров прилетів до Таїланду до дружини і сина, після того, як у кінці лютого його дружина Єлизавета Шевиркова розповіла про побої і подала на розлучення.

Папараці вдалося зняти пару, що відпочивала на пляжі. Вони весело проводили час, гралися із сином і їли морозиво.Фото і відео розмістили у Telegram-каналі "Світське життя".

Розлучення не буде? Папараці впіймали Башарова разом із побитою дружиною
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Розлучення не буде? Папараці впіймали Башарова разом із побитою дружиною

Раніше дружина Башарова Єлизавета вирішила піти від нього після скандального побиття. Вона розповіла у своєму Instagram подробиці їхнього життя, зазначивши, що зараз немає сенсу щось приховувати.

Є речі про які не хочеться розповідати ... Тому що це не привід для гордості і радості.Ето біль і розчарування. Я полюбила щиро і чисто, з великою насолодою падала в ці відносини. Я як і будь-яка інша дівчина вірила в казку і мріяла про неї. Так, я відмовлялася вірити чуткам і була впевнена на 100%, що такого просто не може бути ... Я вірила в людини. Не може бути, щоб у цієї медалі було дві сторони. Але на жаль ... Пізніше я свято вірила, що любов може все змінити, виправити, ізлечіть.Что маленька дитина зможе вплинути. Нічого не змінювалося, не вистачало сил піти, адже полюбила я іншу сторону людини. Почуття сорому і клубок у горлі перестали залишати. Соромно в цьому жити, соромно приховувати, соромно говорити. Зараз вже немає сенсу приховувати. Я чекала, що Марат знайде в собі сили і потрібні слова, щоб прокоментувати цю ситуацію, але він знову робить вигляд, що нічого не сталося і все добре. Мені дуже шкода, що у нього немає бажання вилікуватися і покінчити з цією недугою заради нашої сім'ї, заради своїх дітей, заради своєї кар'єри. Багато було хорошого, багато було вкладено сил, терпіння і любові. Найбільше щастя, яке сталося в моєму житті це наш син Марсель. Заради нього сподіваюся, що ми збережемо хороші, дружні стосунки. 🖤 # маратбашаров # мармарич

Публікація від Єлизавета Башарова (@elizavetabasharova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня 2018 року Башаров побив дружину у ліфті будинку, зламавши ніс. Напад агресії щодо дружини був уже не першим. Башаров відомий завдяки таким картинами, як "Тайговий роман", "Турецький гамбіт".

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