Розлучена Степаненко висловилася про зради

Колишня дружина російського коміка Євгена Петросяна Олена Степаненко висміяла чоловіків, які зраджують своїм дружинам. Вона додала в свою концертну програму мініатюру про розлучених жінок.

Гумористка поділилася з глядачами розповіддю від першої особи про дружину, яка зловила чоловіка на зраді.

"Банальна історія. Прийшла додому, а чоловік з коханкою, і очі у обох такі хитрощі. Зайшла на кухню... Точно! Весь компот випили", - пожартувала Степаненко.

Крім того, зі сцени вона пожартувала про те, що чоловіки не кидають таких, як вона, а втрачають.

"Жінка не спирт! Розведена слабкішою не стає", - закінчила свій виступ Степаненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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