Розлучена Степаненко висловилася про зради

Колишня дружина російського коміка Євгена Петросяна Олена Степаненко висміяла чоловіків, які зраджують своїм дружинам. Вона додала в свою концертну програму мініатюру про розлучених жінок.
Гумористка поділилася з глядачами розповіддю від першої особи про дружину, яка зловила чоловіка на зраді.
"Банальна історія. Прийшла додому, а чоловік з коханкою, і очі у обох такі хитрощі. Зайшла на кухню... Точно! Весь компот випили", - пожартувала Степаненко.
Крім того, зі сцени вона пожартувала про те, що чоловіки не кидають таких, як вона, а втрачають.
"Жінка не спирт! Розведена слабкішою не стає", - закінчила свій виступ Степаненко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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