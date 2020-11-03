Розлучена Асмус заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні

Російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Гаріком Харламовим, здивувала шанувальників, примірявши білу весільну сукню.

Відповідний знімок 32-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала з букетом нареченої біля РАГСу, де закохані пари реєструють свій шлюб.

"Сама шокова", – лаконічно прокоментувала публікацію Асмус.

У коментарях до публікації деякі шанувальники жартома запитали, чи не зібралася Асмус знову заміж. Інші ж заявили, що швидше за все, цей кадр зроблений під час зйомок фільму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.

Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.