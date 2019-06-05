Розлучаються? Стало відомо про проблеми в родині Слави Камінської

У мережі з'явилася інформація, що солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська розлучається з чоловіком.

Зокрема, на сайті Подільського районного суду Києва було зазначено, що документи подавав Едгар Камінський ще 19 квітня.

Судячи зі скриншоту, розповсюджуваному в ЗМІ, слухання щодо розірвання шлюбу було заплановано на 12 червня о 09:15. Однак OBOZREVATEL перевірив інформацію на цю та найближчі дати, але так і не знайшов зазначеної справи у базі. Ймовірно, розгляд було перенесено або скасовано.

Подружжя поки не прокоментували інформацію про розлучення і його причини. Вони одружилися в 2014 році. Зараз Слава і Едгар виховують 4-річного сина Леонарда і 3-річну дочку Лауру.

На персональній сторінці Камінської в Instagram немає і натяку на те, що в їхній родині можуть бути проблеми. На Великдень вона публікувала фотографії родини з чоловіком і дітьми, на якій всі виглядали щасливими.

Діти Слави і Едгара Instagram @ babaslavka

Слава і Едгар з дітьми

Слава Камінська з дітьми Instagram @ babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Камінська захопила фанатів новим відвертим фото, на якому вона позувала в окулярах і чорному злитому купальнику з глибоким декольте.

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