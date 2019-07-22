Розлучаються? Глюкозу помітили без обручки

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза розбурхала своїх шанувальників тим, що зняла обручку.

Зазначається, що це сталося відразу після того, як в мережі з'явилися знімки чоловіка співачки, який розважався в компанії невідомої брюнетки.

Наталя Чистякова-Іонова Ранок

Прикрасу 13 років тому подарував співачці чоловік.

"Наташа на останніх ваших фотографіях ви не виглядаєте не щасливою і не красивою. Сумне обличчя без блиску в очах, смуток і пустота", "А де ж обручка? Невже розлучаєтесь?", "Сум в очах, чому?", - пишуть в мережі.

Зазначимо, співачка вийшла заміж за бізнесмена Олександра Чистякова в 2006 році. У шлюбі народилися дві дочки: Лідія і Віра. Чотири роки тому пара вже переживала кризу у відносинах, однак тоді їм вдалося зберегти шлюб. Пізніше зірка зізналася, що зберігати любов протягом такого тривалого часу - зовсім непросто.

Як раніше писав OBOZREVATEL, бізнесмен Олександр Чистяков, чоловік російської співачки Наталії Чистякової-Іонової, був помічений в компанії ефектної брюнетки. Чистякова і його нову супутницю з яскравою зовнішністю помітили в московському ресторані на Новій Ризі.

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