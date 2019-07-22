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Розлучаються? Глюкозу помітили без обручки

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Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза розбурхала своїх шанувальників тим, що зняла обручку.

Зазначається, що це сталося відразу після того, як в мережі з'явилися знімки чоловіка співачки, який розважався в компанії невідомої брюнетки.

Наталя Чистякова-Іонова

Наталя Чистякова-Іонова

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Прикрасу 13 років тому подарував співачці чоловік.

"Красива", "добре виглядаєш", "прекрасна" ... ⠀ Дуже популярні коменти в інстаграме, правда? ⠀ Але, мені дуже хотілося б, щоб кожен з вас зрозумів – краса – це не фільтри, не фотошоп, чи не візажисти, не прагнення бути схожим на когось. ⠀ Бути красивою дуже просто. Який секрет? ⠀ Потрібно відчувати щастя! Для того, щоб воно завжди сяяло в вас і висвітлювало внутрішній і зовнішній світ, потрібно не так вже й багато. Щастя, всупереч міфам, не наступить з якимось переломним моментом. Ви не станете щасливіше з підвищенням зарплати або поїздкою за кордон, з телефоном останньої моделі або туфлями від самого-іменитого-бренду. ⠀ Точно так же, втративши щось дуже важливе в житті, ви не станете більш нещасними, незважаючи на біль. ⠀ Щастя там, де в ваших обіймах чоловік і діти. Де ви, прокинувшись, танцюєте під улюблену пісню і готуєте сніданок. Де по дорозі на роботу дочитувати цікавий роман. Де всією сім'єю дивіться кіно на вихідних і обов'язково вибираєтеся на природу. ⠀ Але якщо всі ці приклади для вас занадто абстрактні, є кілька речей, які точно подіють. Тільки виконувати їх потрібно кожен день: ⠀ 1. Посміхайтеся. Так, саме посмішка – символ щастя. Коли ви посміхаєтеся навіть без приводу – організм думає, що ви щасливі. ⠀ 2. Робіть вправи. Не обов'язково готуватися до подьему на Еверест, звичайно :) але банальна розминка і розтяжка змусить вас відчувати себе зовсім по-іншому. ⠀ 3. Час до сну присвятіть собі і коханим справах. Відкладіть телефон і забудьте про нього перед сном. Замість цього приймайте ванну, слухайте музику, глибоко дихайте і відпочивайте. ⠀ Це мій скромний рецепт. Але, можливо, він допоможе вам відчути свою справжню красу 🙌 і випустити її назовні. ⠀ # глюкоза #glukoza

Публікація від ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Наташа на останніх ваших фотографіях ви не виглядаєте не щасливою і не красивою. Сумне обличчя без блиску в очах, смуток і пустота", "А де ж обручка? Невже розлучаєтесь?", "Сум в очах, чому?", - пишуть в мережі.

Розлучаються? Глюкозу помітили без обручки
Розлучаються? Глюкозу помітили без обручки
Розлучаються? Глюкозу помітили без обручки

Зазначимо, співачка вийшла заміж за бізнесмена Олександра Чистякова в 2006 році. У шлюбі народилися дві дочки: Лідія і Віра. Чотири роки тому пара вже переживала кризу у відносинах, однак тоді їм вдалося зберегти шлюб. Пізніше зірка зізналася, що зберігати любов протягом такого тривалого часу - зовсім непросто.

Як раніше писав OBOZREVATEL, бізнесмен Олександр Чистяков, чоловік російської співачки Наталії Чистякової-Іонової, був помічений в компанії ефектної брюнетки. Чистякова і його нову супутницю з яскравою зовнішністю помітили в московському ресторані на Новій Ризі.

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Особа
глюкоза
Місце
Росія
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