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15 жовтня • оновлено в 21:27
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Розлучається з дружиною-українкою: спливли дані про близького до Трампа затриманого бізнесмена

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Бізнесмен і виходець з Білорусі Ігор Фруман, якого заарештували за підозрою в порушенні правил фінансування кампанії Дональда Трампа, також проходить судовий розгляд з дружиною.

Як повідомляє американське видання PageSix, пара подала документи на розлучення ще в 2017 році, але суперечка щодо майна триває й досі – чергове засідання призначено на 29 жовтня..

За даними журналістів, Фруман познайомився із майбутньою дружиною і одеситкою за походженням Єлизаветою Наумовою в Майамі у 2005 році. У 2017 році жінка відкрила власний бутик одягу й предметів інтер'єру Odds у фешенебельному районі Miami Design District.

Ігор Фруман

Ігор Фруман

PageSix / АР

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Уточнюється, що Єлизавета співпрацює з українським дизайнером одягу та ювелірних прикрас Наталією Зінько, показ якої на Тижні моди в Лондоні дружина Фруман відвідала 15 вересня, після його затримання.

playdate of Miami Mama's :) 🦋🦋

Публікація від Liza Naumova (@lizanaumova)

У виданні уточнюють, що Наумова не афішувала свій шлюб та розлучення з бізнесменом. Вона активно веде Instagram і має в соцмережі 17 700 підписників, але в жодному пості вона не згадувала про зв'язки із вихідцем Білорусі.

"Оскільки у них різні прізвища, я гарантую, що є безліч людей, її фоловерів в Instagram, які й гадки не мають, що вона пов'язана із цим скандалом", – розповів співрозмовник журналістам.

Дружина Фруман Єлизавета Наумова

Дружина Фруман Єлизавета Наумова

instagram / lizanaumova

Видання також має в розпорядженні судові документи, в яких зазначено, що Фруман запитував у правоохоронців перевірку Наумової на предмет вживання наркотиків. Жінка отримала повістку до суду від фінансової компанії American Express і JP Morgan Chase Bank.

Більш того, зазначено, що пара ділить розкішну квартиру в Майамі-Біч вартістю в 3 мільйони доларів.

Ігор Фруман розлучається з дружиною Єлизаветою Наумовою

Ігор Фруман розлучається з дружиною Єлизаветою Наумовою

Нагадаємо:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
США
Теги
політика шоу-бизнес розслідування скандали розлучення Мода
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