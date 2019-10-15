Розлучається з дружиною-українкою: спливли дані про близького до Трампа затриманого бізнесмена

Бізнесмен і виходець з Білорусі Ігор Фруман, якого заарештували за підозрою в порушенні правил фінансування кампанії Дональда Трампа, також проходить судовий розгляд з дружиною.

Як повідомляє американське видання PageSix, пара подала документи на розлучення ще в 2017 році, але суперечка щодо майна триває й досі – чергове засідання призначено на 29 жовтня..

За даними журналістів, Фруман познайомився із майбутньою дружиною і одеситкою за походженням Єлизаветою Наумовою в Майамі у 2005 році. У 2017 році жінка відкрила власний бутик одягу й предметів інтер'єру Odds у фешенебельному районі Miami Design District.

Ігор Фруман PageSix / АР

Новини Затримані в США близькі до Трампа бізнесмени працювали на Фірташа

Уточнюється, що Єлизавета співпрацює з українським дизайнером одягу та ювелірних прикрас Наталією Зінько, показ якої на Тижні моди в Лондоні дружина Фруман відвідала 15 вересня, після його затримання.

У виданні уточнюють, що Наумова не афішувала свій шлюб та розлучення з бізнесменом. Вона активно веде Instagram і має в соцмережі 17 700 підписників, але в жодному пості вона не згадувала про зв'язки із вихідцем Білорусі.

"Оскільки у них різні прізвища, я гарантую, що є безліч людей, її фоловерів в Instagram, які й гадки не мають, що вона пов'язана із цим скандалом", – розповів співрозмовник журналістам.

Дружина Фруман Єлизавета Наумова instagram / lizanaumova

Видання також має в розпорядженні судові документи, в яких зазначено, що Фруман запитував у правоохоронців перевірку Наумової на предмет вживання наркотиків. Жінка отримала повістку до суду від фінансової компанії American Express і JP Morgan Chase Bank.

Більш того, зазначено, що пара ділить розкішну квартиру в Майамі-Біч вартістю в 3 мільйони доларів.

Ігор Фруман розлучається з дружиною Єлизаветою Наумовою

Нагадаємо:

У США 10 жовтня затримали бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які допомагали адвокату президента Дональда Трампа у пов'язаних з Україною справах.

Вони займалися збором коштів у комітеті, який допомагав адвокату Руді Джуліані в розслідуванні справи демократа Джо Байдена.

За даними ЗМІ, вони також працювали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Незабаром бізнесменів взяли під варту. Сума застави – мільйон доларів для кожного.

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