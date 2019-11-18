Не живуть разом: розкрито скандальні подробиці шлюбу Собчак і Богомолова

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов, які недавно одружилися, насправді не живуть разом.

Про це повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на близьке оточення пари. За словами видання, телеведуча кожен день відправляється ввечері у свій будинок на Рубльовці (Москва), де на неї чекає син Платон, а її законний чоловік ночує в орендованій квартирі в центрі столиці, ближче до роботи. Все це через те, що у коханих поки немає постійного місця проживання.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов Фото: instagram/konbog75

"Місце проживання перезавантажені роботою молодята вибирають виходячи з графіка. Трапляється, що залишаються у Кості — він винаймає житло в центрі, адже після розлучення з Дариною Мороз квартира залишилася їй і їхній доньці. Або їдуть в заміський будинок Ксенії в селищі "Горки-8", — процитувало видання знайомого пари.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

Також наголошується, що у 2020 році Собчак добудує новий шикарний будинок, і ось вже там буде їхнє з Богомоловим сімейне гніздо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з режисером Костянтином Боголомовим. Урочиста подія відбулася 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що скандальна телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що Собчак і Богомолов чекають дитину. Тelegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Нещодавно Ксенія також продемонструвала круглий животик під час інтерв'ю з репером GUF (Олексієм Долматова).

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