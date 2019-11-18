Головна Новини
18 листопада • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Не живуть разом: розкрито скандальні подробиці шлюбу Собчак і Богомолова

786
Читати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов, які недавно одружилися, насправді не живуть разом.

Про це повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на близьке оточення пари. За словами видання, телеведуча кожен день відправляється ввечері у свій будинок на Рубльовці (Москва), де на неї чекає син Платон, а її законний чоловік ночує в орендованій квартирі в центрі столиці, ближче до роботи. Все це через те, що у коханих поки немає постійного місця проживання.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Фото: instagram/konbog75

Новини
"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото

"Місце проживання перезавантажені роботою молодята вибирають виходячи з графіка. Трапляється, що залишаються у Кості він винаймає житло в центрі, адже після розлучення з Дариною Мороз квартира залишилася їй і їхній доньці. Або їдуть в заміський будинок Ксенії в селищі "Горки-8", — процитувало видання знайомого пари.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Фото: instagram/xenia_sobchak

Також наголошується, що у 2020 році Собчак добудує новий шикарний будинок, і ось вже там буде їхнє з Богомоловим сімейне гніздо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги