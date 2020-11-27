Розкрито секрети ідеальної фігури голлівудських зірок: топ найкращих дієт

Про ідеальне тіло мріють усі. Не варто думати, що голлівудським красуням фігура мрії дістається легко. Вони не тільки займаються в залі, а й дотримуються суворого харчування.

Як домогтися зіркових параметрів і утримати їх на довгий час – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кім Кардаш'ян

Красуня з вірменськими коріннями схильна до повноти, про що свідчать її пишні форми. Вона все життя тримає себе в рамках і намагається не переїдати, однак переломним моментом для світської левиці стали перші пологи, після яких їй довелося позбуватися від 20 зайвих кілограмів. Тоді Кім вдалася до низьковуглеводної дієти Аткінса. Теледіва збільшила в раціоні кількість яєць, морепродуктів і білого м'яса і звела до мінімуму вуглеводи. Поєднуючи нове харчування з фізичними навантаженнями, Кардаш'ян швидко впоралася із зайвою вагою й повернула свою талію.

Кім Кардаш'ян. Instagram Кім Кардаш'ян

Дженіфер Еністон

51-річна зірка серіалу "Друзі" Дженіфер Еністон викликає захоплення своєю витонченою фігурою і сяючим виглядом. Секрет у тому, що актриса вже багато років дотримується зональної дієти, поєднуючи із системою харчування, розробленою для неї тренером Трейсі Андерсон. Суть дієти – у зменшенні ваги за рахунок зниження рівня інсуліну у крові. Еністон регулярно їсть здебільшого білок і овочі, що не містять крохмаль, а також трохи вуглеводів. Завдяки відмові від солодощів і "зайвих" продуктів селебріті весь час тримає тіло в тонусі.

Дженіфер Еністон. Instagram Дженіфер Еністон

Дженіфер Лопес

Співачці й танцівниці Дженіфер Лопес, як і її тезці Еністон, теж 51 рік. Водночас вона має такий вигляд, що позаздрять навіть наймолодші моделі й гімнастки. Днями вона знялася повністю оголеною, шокуючи шанувальників підтягнутим животиком і рельєфними ногами. Виглядати на всі 100 красуні допомагає шпинатна дієта, під час якої потрібно тричі на день додавати в їжу шпинат. Звичайно, вона його не їсть в чистому вигляді, а додає в улюблені страви: зелені супи, салати і навіть в омлет.

Результат очевидний: шпинат прекрасно очищає кишківник, виводить шлаки й покращує травлення.

Дженіфер Лопес. Instagram Дженіфер Лопес

Демі Мур

Голлівудська актриса Демі Мур давно славиться своєю красою й вічною молодістю. Заздрісники раз у раз пліткують, що її фігура – заслуга хірургів і незліченних пластичних операцій. Насправді в Демі є харчові звички, які допомагають мати не гірший вигляд, ніж двадцятирічні дівчата. Так, актриса одна з перших серед представниць світового шоу-бізнесу звернулася до сироїдіння й дотримується його вже протягом десяти років. Мур настільки звикла до свого способу життя, що абсолютно не відчуває себе в чомусь обділеною, замінюючи звичні цукерки фініками або замороженим натуральним соком.

Демі Мур. Instagram Демі Мур

Ніколь Кідман

53-річна актриса Ніколь Кідман останнім часом усе частіше зриває овації своїй фігурі. Після гучного успіху серіалу "Велика маленька брехня", де Кідман знялася в низці відвертих сцен в одній білизні, знаменитість почала ще більше залучати до себе увагу ЗМІ і шанувальників. Багато хто задається питанням, як їй вдається мати ідеальну шкіру практично без зморшок і пружне тіло. Кілька років тому в одному з інтерв'ю Ніколь зізналася, що сидить на омолоджувальній дієті, яку розробила спеціально для неї дієтологиня Тоски Ріно. У раціоні цієї дієти повинна бути "чиста" їжа: овочі, фрукти, горіхи, бобові та обов'язково понад два літри води на день. Повністю прибираються сіль, цукор і всі продукти із багатокомпонентним складом.

Ніколь Кідман. Instagram Ніколь Кідман

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 51-річна Дженніфер Лопес знялася повністю оголеною. Фоловери неоднозначно відреагували на її скандальне фото в мережі.