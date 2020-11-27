Розкрито секрети ідеальної фігури голлівудських зірок: топ кращих дієт

Про ідеальне тіло мріють всі. Не варто думати, що голлівудським красуням фігура мрії дістається легко. Вони не тільки займаються в залі, а й дотримуються суворого харчування.

Як домогтися зіркових параметрів і утримати їх на довгий час – читайте в цьому матеріалі OBOZREVATEL .

Кім Кардашьян

Красуня з вірменськими коріннями схильна до повноти, про що свідчать її пишні форми. Вона все життя тримає себе в рамках і намагається не переїдати, однак переломним моментом для світської левиці стали перші пологи, після яких їй довелося позбуватися від 20 зайвих кілограмів. Тоді Кім вдалася до низьковуглецевої дієті Аткінса. Теледіва збільшила кількість яєць, морепродуктів і білого м'яса у раціоні і звела до мінімуму вуглеводи. Поєднуючи нове харчування з фізичними навантаженнями, Кардашьян швидко впоралася із зайвою вагою і повернула свою талію.

Дженіфер Еністон

51-річна зірка серіалу "Друзі" Дженіфер Еністон викликає захоплення своєю витонченою фігурою і сяючим виглядом. Секрет в тому, що актриса вже багато років дотримується зональної дієти, поєднуючи із системою харчування, розробленою для неї тренером Трейсі Андерсон. Суть дієти у зменшенні ваги за рахунок зниження рівня інсуліну у крові. Еністон регулярно їсть здебільшого білок і овочі, що не містять крохмаль, а також трохи вуглеводів. За допомогою відмови від солодощів і "зайвих" продуктів, селебріті весь час тримає тіло у тонусі.

Дженіфер Лопес

Співачці і танцівниці Дженіфер Лопес, як і її тезці Еністон, теж 51 рік. При цьому, вона виглядає так, що позаздрять навіть наймолодші моделі і гімнастки. Днями вона знялася повністю оголеною, шокуючи шанувальників підтягнутим животиком і рельєфними ногами. Виглядати на всі 100 красуні допомагає шпинатна дієта, на якій потрібно три рази на день додавати в їжу шпинат. Звичайно, вона його не їсть у чистому вигляді, а додає в улюблені страви: зелені супи, салати і навіть в омлет.

Результат на обличчя: шпинат прекрасно очищає кишечник, виводить шлаки і покращує травлення.

Демі Мур

Голлівудська актриса Демі Мур давно славиться своєю красою і вічною молодістю. Заздрісники раз у раз пліткують, що її фігура – заслуга хірургів і незліченних пластичних операцій. Насправді, у Демі є харчові звички, які допомагають виглядати не гірше двадцятирічних дівчат. Так, актриса одна з перших серед представниць світового шоу-бізнесу звернулася до сироїдіння і дотримується його вже протягом десяти років. Мур настільки звикла до свого способу життя, що абсолютно не відчуває себе в чомусь обділеною, замінюючи звичні цукерки фініками або замороженим натуральним соком.

Ніколь Кідман

53-річна актриса Ніколь Кідман останнім часом все частіше зриває овації своїй фігурі. Після гучного успіху серіалу "Велика маленька брехня", де Кідман знялася у ряді відвертих сцен в одній білизні, знаменитість почала ще більше залучати до себе увагу ЗМІ і шанувальників. Багато хто задається питанням, як їй вдається мати ідеальну шкіру практично без зморшок і пружне тіло. Кілька років тому, в одному з інтерв'ю Ніколь зізналася, що сидить на омолоджуючій дієті, яку розробила спеціально для неї дієтолог Тоски Ріно. У раціоні цієї дієти повинна бути "чиста" їжа: овочі, фрукти, горіхи, бобові та обов'язково понад двох літрів води в день. Повністю виключаються сіль, цукор і всі продукти зі складним складом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 51-річна Дженніфер Лопес знялася повністю оголеною. Фоловери неоднозначно відреагували на її скандальне фото в мережі.