Розкрито секрет вічно "молодого" обличчя Ротару

Косметолог Марта Орлова розповіла про секрети вічної молодості української співачки Софії Ротару.

Так, у коментарі КП спеціаліаст спростувала заяву про те, що причиною "молодого" обличчя 72-річної знаменитості є силіконова накладка.

Софія Ротару narodna-pravda.ua

На думку Орлової, молодість Ротару – це генетика й пластичні операції.

"Краса Софії Ротару – це, безумовно, поєднання прекрасної генетики з шедеврально здійсненими блефаропластикою (підтяжка повік), ринопластикою (зміна форми носа) і хірургічною підтяжкою середньої та нижньої третини обличчя. Безумовно, артистка потребує постійної підтримки різними косметологічними процедурами, в тому числі, ін'єкціями, але точно не потребує ніяких силіконових накладок", – вважає косметолог.

Софія Ротару versiya.info

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко здивував мережу своїм молодим фото. Шанувальники зазначили, що чоловік – копія артистки.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!