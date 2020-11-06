Розкрито правду про "нове" фото онкохворої Заворотнюк

Знімок російської актриси Анастасії Заворотнюк нібито "після реабілітації", який з'явився раніше в мережі, викликав бурхливі обговорення серед шанувальників. Багато з них порахували, що онкохвора знаменитість йде на поправку і саме так вона зараз виглядає. Однак фото виявилося архівним.

Як повідомляє "Комсомольська правда", гучний кадр був зроблений ще у 2016 році під час зйомок серіалу "Кохання і море". Тоді Заворотнюк грала косметологиню-масажистку з маленького приморського санаторію, якій почав зраджувати чоловік. Щоб повернути його кохання, жінка зважилася на кардинальне перетворення.

Саме сюжетом серіалу й пояснюється така непримітна зовнішність актриси: простий одяг, зачіска й злегка розповніла фігура. Після перетворення Анастасія стає схожою на себе колишню.

Зазначається, що роль в серіалі "Кохання і море" була далеко не найяскравішою в кар'єрі Заворотнюк, тому більшість шанувальників й не впізнали цей образ.

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