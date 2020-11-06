Розкрито правду про "нове" фото онкохворої Заворотнюк
Знімок російської актриси Анастасії Заворотнюк нібито "після реабілітації", який з'явився раніше в мережі, викликав бурхливі обговорення серед шанувальників. Багато з них порахували, що онкохвора знаменитість йде на поправку і саме так вона зараз виглядає. Однак фото виявилося архівним.
Як повідомляє "Комсомольська правда", гучний кадр був зроблений ще у 2016 році під час зйомок серіалу "Кохання і море". Тоді Заворотнюк грала косметологиню-масажистку з маленького приморського санаторію, якій почав зраджувати чоловік. Щоб повернути його кохання, жінка зважилася на кардинальне перетворення.
Саме сюжетом серіалу й пояснюється така непримітна зовнішність актриси: простий одяг, зачіска й злегка розповніла фігура. Після перетворення Анастасія стає схожою на себе колишню.
Зазначається, що роль в серіалі "Кохання і море" була далеко не найяскравішою в кар'єрі Заворотнюк, тому більшість шанувальників й не впізнали цей образ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2019 стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
У 2020 році, через рік лікування знайомі Заворотнюк розповіли, що хімієтерапія кардинально змінила зовнішність зірки.