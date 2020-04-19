Розкрито подробиці стану онкохворої Заворотнюк
Стан популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої був виявлений рак мозку, покращився і лікарі відновили її активне лікування
За останній місяць актриса пішла на поправку. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Актрису регулярно возять в іншу клініку на хіміотерапію і до нейрохірургів - раніше через ослаблений хворобою організм це було неможливо. Разом з Заворотнюк у клініці живе її чоловік Петро Чернишов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.