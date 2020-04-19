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19 квітня • оновлено в 14:34
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Розкрито подробиці стану онкохворої Заворотнюк

5.2т
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Стан популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої був виявлений рак мозку, покращився і лікарі відновили її активне лікування

За останній місяць актриса пішла на поправку. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Возять на хіміотерапію: розкриті подробиці стану онкохворої Заворотнюк

Актрису регулярно возять в іншу клініку на хіміотерапію і до нейрохірургів - раніше через ослаблений хворобою організм це було неможливо. Разом з Заворотнюк у клініці живе її чоловік Петро Чернишов.

Возять на хіміотерапію: розкриті подробиці стану онкохворої Заворотнюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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