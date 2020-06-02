Розкрито подробиці розкішного життя Кайлі Дженнер: на що витратила гроші колишня мільярдерка

Кайлі Дженнер, яку видання Forbes позбавило статусу наймолодшою мільярдерки в світі, витратила понад 100 мільйонів доларів за останній рік на нерухомість і приватні літаки.

За інформацією видання, перед початком пандемії коронавірусу, до дня народження своєї дочки Сторми 22-річна мільйонерка придбала приватний літак Global Express Jet вартістю від 50 до 70 мільйонів доларів, пише Page Six.

instagram.com/kyliejenner

Крім того, за 36,5 мільйона доларів Дженнер купила маєток в Холмбі-Хіллз, Каліфорнія, а також ділянку землі поруч зі своїм будинком в Хідден-Хілс за 15 мільйонів доларів. На ньому знаменитість планує звести ще один будинок, дизайном якого займеться відомий архітектор Річард Ландрі.

instagram.com/kyliejenner

Вона також заплатила 3,25 мільйона доларів за землю в ексклюзивному клубі Медісон в Палм-Спрінгс.

instagram.com/kyliejenner

В цілому, за оцінками видання, за рік колишня мільярдерка витратила 130 мільйонів доларів.

instagram.com/kyliejenner

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику.