Розкрито нові подробиці загибелі Цоя: рокер міг бути п'яним

Свідок аварії, в результаті якої загинув музикант Віктор Цой, розкрила нові подробиці фатальної ДТП.

Так, за словами латишки по імені Парсла, аварія трапилася в ста метрах від її будинку. Вона бачила, як машина на величезній швидкості вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з автобусом. Жінка зазначила, що особисто викликала швидку допомогу і співробітників правоохоронних органів і додала, що допомогла дістати тіло Цоя з машини. Про це Парсла розповіла російському телеканалу НТВ.

Також, за версією жінки, під час аварії Віктор Цой був у нетверезому стані. Нібито через добу після ДТП жінка дізналася у місцевих слідчих, що в крові музиканта виявили 1,2 проміле алкоголю. Пізніше, за її словами, інформацію про алкоголь в крові рокера вирішили прибрати з документів.

Свідок аварії з Віктором Цоєм НТВ (скріншот відео)

"Він влетів під автобус, мотор від удару відлетів до дерева. Зіткнення було жахливим. Там вже нічим не можна було допомогти. А потім я дізналася, що у водія в крові був алкоголь. Це все з документів витерли. Ніби він був кришталево тверезий", – розповіла Парслі.

Нагадаємо, Віктор Цой загинув у віці 28 років 15 серпня 1990 року, після того, як його "Москвич" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом "Ікарус" на трасі Слока – Талсі в Латвії. Водій автобуса був визнаний невинним в аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, чому експерти не вірять в офіційну версію смерті Віктора Цоя.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся