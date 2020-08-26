Розкрито гонорар Івлєєвої за зйомки в шоу "Орел і Решка"
За зйомки однієї програми "Орел і Решка" російській блогерці Анастасії Івлєєвій заплатять 400 тисяч рублів (145 тисяч гривень).
Як повідомляє "Вокруг ТВ", вже відзнято дві серії нового сезону тревел-шоу. Другою телеведучою стала Юлія Коваль.
Доходи Івлєєвої складаються не тільки з гонорарів, але й з контрактів на рекламу. Так, за кожну рекламну інтеграцію блогерка отримає 500 тисяч рублів (180 тисяч гривень). Якщо в новому сезоні також буде 20 серій, то Анастасія може заробити 18 млн рублів (6,5 млн гривень).
Відзначимо, що заробіток другої ведучої на проєкті значно менший. За кожну серію шоу Коваль буде отримувати 100 тисяч рублів (36 тисяч гривень).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Івлєєву в програму повернули шанувальники. Блогерка жартома написала, якщо публікація на сторінці телеканалу "Пятница!" набере 500 тисяч коментарів з хештегом "настюшкуврешку", то вона з'явиться у новому сезоні. Це вперше, коли фанати самі обирали ведучу для програми.