Розкрито гонорар Івлєєвої за зйомки в шоу "Орел і Решка"

За зйомки однієї програми "Орел і Решка" російській блогерці Анастасії Івлєєвій заплатять 400 тисяч рублів (145 тисяч гривень).

Як повідомляє "Вокруг ТВ", вже відзнято дві серії нового сезону тревел-шоу. Другою телеведучою стала Юлія Коваль.

Доходи Івлєєвої складаються не тільки з гонорарів, але й з контрактів на рекламу. Так, за кожну рекламну інтеграцію блогерка отримає 500 тисяч рублів (180 тисяч гривень). Якщо в новому сезоні також буде 20 серій, то Анастасія може заробити 18 млн рублів (6,5 млн гривень).

Івлєєва поділилася знімком зі зйомок "Орла і Решки" Instagram Анастасії Івлєєвої

Відзначимо, що заробіток другої ведучої на проєкті значно менший. За кожну серію шоу Коваль буде отримувати 100 тисяч рублів (36 тисяч гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івлєєву в програму повернули шанувальники. Блогерка жартома написала, якщо публікація на сторінці телеканалу "Пятница!" набере 500 тисяч коментарів з хештегом "настюшкуврешку", то вона з'явиться у новому сезоні. Це вперше, коли фанати самі обирали ведучу для програми.