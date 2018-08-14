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Розкрито несподівану правду про весілля "кримської няші" Поклонської

17.8тЧитати новину російською

З'явилися несподівані деталі про весілля "кримської няші" депутата російської Держдуми Наталії Поклонської.

Так, раніше було оприлюднено інформацію про те, що Поклонська вийшла заміж кілька днів тому (ймовірно 11 чи 12 серпня). Однак насправді одруження відбулося приблизно на три тижні раніше, пише ТАСС.

Таємна урочистість відбулася у Криму, шлюб був зареєстрований у РАГСі в Будинку культури профспілок Сімферополя.

Поклонська з обручкою на пальці

Комсомольська правда

"Наталя не хотіла розписуватися в центральному будинку шлюбів, щоб не привертати уваги", - розповіло джерело.

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Зазначимо, офіційного підтвердження цієї інформації немає. Наталія свій шлюб також не коментує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-"прокурор" Криму Наталія Поклонська таємно вийшла заміж за за керівника апарату Уповноваженого з прав людини Івана Соловйова. Пізніше факт одруження російських політиків став приводом для жартів і мемів у мережі.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
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Луговской Николай
Луговской Николай
Исполнилась мечта Жирика"Да найдите ей мужика!". Нашли:).
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Приходько Егор
Приходько Егор
вот это новости!
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