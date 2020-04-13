Російський актор Павло Прилучний, якого дружина Агата Муценієце звинуватила в домашньому насильстві, регулярно зраджував їй з дівчатами легкої поведінки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Курятник", посилаючись на анонімні джерела. За словами інсайдерів, Прилучного раніше часто бачили в стриптиз клубах, де він перебував під дією кокаїну та розважався зі стриптизерками. Зазначається, що потім актор їхав з ними в готель.

Павло Прилучний і Агата Муценієце Фото: Катерина Чеснокова/РИА Новости

"У 2018-2019 роках Прилучний любив заходити в стрип-клуби, московські та пітерські. Був під кокаїном, багато базікав, загравав, а потім – бац, і на іншій хвилі. Забирав дівчат легкої поведінки та їхав з ними в готель. Є інформація, що він не завжди доїжджав з ними до готелю через наркотичне/алкогольне сп'яніння і відпускав дівчат, або вони самі йшли", – повідомило джерело інсайдерам.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти та не могли знайти спільну мову.