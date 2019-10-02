"Розкішно!" Ратаковскі оголила шикарні груди й сідниці та викликала бурю емоцій у мережі

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертим відео.
Відповідний ролик вона опублікувала на сторінці її власного бренду в Instagram. Зокрема, Ратаковскі позувала в купальнику з дуже глибоким декольте, засвітивши груди і пружні сідниці (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Супермодель продемонструвала товар бренду Inamorata Woman. Він являє собою злитий кислотно-зелений купальник із леопардовим принтом. Ратаковскі стояла у спокусливих позах, щоб показати, як товар виглядає з різних ракурсів, зокрема, ззаду.
Емілі Ратаковскі – вид ззаду
кадр з відео
"Наш улюблений злитий костюм", – підписала Емілі пост, який на момент публікації матеріалу зібрав понад 96 тисяч "подобається".
У коментарях шанувальники написали, що вона виглядає "розкішно". І в цілому, були в захваті від купальника, через який можна побачити всі привабливі пікантні частини тіла.
Емілі Ратаковскі засвітила груди в купальнику
кадр із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ратаковскі порадувала шанувальників фото в іншому купальнику, модель якого була схожа на нинішній.
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