"Розкішно!" Ратаковскі оголила шикарні груди й сідниці та викликала бурю емоцій у мережі

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі розбурхала мережу відвертим відео.

Відповідний ролик вона опублікувала на сторінці її власного бренду в Instagram. Зокрема, Ратаковскі позувала в купальнику з дуже глибоким декольте, засвітивши груди і пружні сідниці (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Супермодель продемонструвала товар бренду Inamorata Woman. Він являє собою злитий кислотно-зелений купальник із леопардовим принтом. Ратаковскі стояла у спокусливих позах, щоб показати, як товар виглядає з різних ракурсів, зокрема, ззаду.

Емілі Ратаковскі – вид ззаду кадр з відео

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"Наш улюблений злитий костюм", – підписала Емілі пост, який на момент публікації матеріалу зібрав понад 96 тисяч "подобається".

У коментарях шанувальники написали, що вона виглядає "розкішно". І в цілому, були в захваті від купальника, через який можна побачити всі привабливі пікантні частини тіла.

Емілі Ратаковскі засвітила груди в купальнику кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ратаковскі порадувала шанувальників фото в іншому купальнику, модель якого була схожа на нинішній.

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