Розкішніше, ніж у казці: приголомшливі фото будинків Кароль, Ями та інших українських зірок
Влад Яма, Григорій Чапкіс, Тіна Кароль та інші знаменитості України завдяки багатомільйонним гонорарам можуть дозволити собі вести розкішний спосіб життя.
Красиво жити не заборониш – це висловлювання дуже доречно описує цю добірку. Кадри люксової квартири з каміном і шкіряними меблями хореографа Чапкіса, заміський будинок і величезний сад Софії Ротару змусять застигнути від подиву. OBOZREVATEL зібрав фото зіркових котеджів і квартир з найшикарнішим ремонтом.
Відомий хореограф живе в заміському будинку під Києвом разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном. Великий триповерховий будинок довгий час був мрією зіркового подружжя, тому Влад з дружиною додавали свої ідеї і створювали декор власноруч, вкладаючи в кожну деталь шматочок своєї душі. Так, наприклад, в кухні висять світильники-терки і дошка для записок і нагадувань. В цілому, кімнати особняку оформлені в єдиному стилі лофт.
Народна артистка Софія Ротару живе в Конча Заспі під Києвом в триповерховому котеджі, який оточує сад гортензій, троянд і лілій. Відомо, що на ділянці є тенісний корт і камін, окремий будиночок для гостей і альтанка з мангалом. В цей особняк співачка переїхала після анексії Криму, де раніше жила в маєтку під Ялтою.
За оцінками преси, вартість такого будинку перевищує мільйон доларів.
Найкращий хореограф України, 90-річний Григорій Чапкіс проживає в двокімнатній квартирі в Києві. Кімнати оформлені дорого і зі смаком, а стіни прикрашають незліченні сертифікати, дипломи та медалі танцюриста. Апартаменти з панорамним видом Чапкіс вперше показав в програмі "ЖВЛ".
Співачці належить триповерховий котедж в англійському стилі, який знаходиться в селі Зазим'я під Києвом. На ділянці розміром 20 соток розташовується лаунж-зона, спортзал, город і навіть розарій. На першому поверсі особняку є кухня в світлих тонах з великими вітражними вікнами. Другий поверх належить синові артистки Веніаміну, який зараз вчиться в Англії, а третій поверх – це повністю простір Тіни. Там знаходиться велика ванна кімната і гардеробна, а в центрі поверху стоїть розкішний білий рояль.
Загальна площа будинку солістки групи "The Hardkiss" становить 300 квадратних метрів, а всі кімнати оформлені в скандинавському стилі. В особняку є своя студія з музичними інструментами і окрема гардеробна. Сад біля будинку прикрашають соснові дерева і каміння з мохом. Співачка зізналася телеведучій Каті Осадчій в програмі "Світське життя", що не любить і не вміє займатися квітами, тому на ділянці їх просто немає.
Відзначимо, що будинок Саніної будували з нуля протягом трьох років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чоловік Єгорової Мухарський показав свій будинок під Києвом. Житло артиста оформлено в "сільському стилі" і зелених відтінках.